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İBB Başkanı Uysal: Metrobüsü bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine,  "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde.

Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış şu anda 900 bin. Silivri'ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken, Silivri'ye uzatarak o çözülemez" dedi.

MEVCUT YOLCULARIMIZA DA İYİLİK YAPMIŞ OLMAYIZ

Silivri'deki KİPTAŞ konut projesinin tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, şöyle devam etti:

"Ancak bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyo dediğimiz, şu anda Kazlıçeşme-Halkalı banliyo çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olduğunu düşünüyoruz. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. İptal edilen metrolarımızda 4 tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra devam kararını almıştık. O zaman Silivri'ye uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularımıza da iyilik yapmış olmayız, diye düşünüyorum" dedi.

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