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İBB BAŞKANI UYSAL: METRODA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EN FAZLA OY ALDIĞIMIZ YERLER OLACAK İNŞALLAH

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

  *İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, -"Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro.

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
-"Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler, Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız."

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA
AK Parti Arnavutköy olağan kongresi Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Aranavutköy Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.
Programda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi.Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro... Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak"dedi.

"ARNAVUTKÖY'DEN DAHA YÜKSEK OY BEKLİYORUZ"
Arnavutköy'e metro sözü veren Uysal,"Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. Sayın Başbakanın o konuda büyükşehir olarak Arnavutköy'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler,Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy'den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Uysal'ın konuşması

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