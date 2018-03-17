İBB Başkanı Uysal: Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah

Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL,(DHA)

AK Parti Arnavutköy olağan kongresi Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Aranavutköy Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Programda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi.Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro... Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak"dedi.