İBB Başkanı Uysal, muhtarlarla iftar yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, muhtarlık binası olmayan mahalleleri tespit ettiklerini ve bir kısmının binalarının yapımına başladıklarını belirterek, "İstanbul'da 2-3 yıla kadar müstakil bir şekilde muhtarlık binası olmayan mahallemiz kalmayacak." dedi.

Uysal, İBB Muhtarlar Müdürlüğü tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, İstanbul'daki mahalle muhtarları ve aileleriyle bir araya geldi.

İftar sonrasında muhtarlara hitap eden Uysal, İstanbul'daki 959 muhtarın 798'nin iftar programına katıldığını aktararak, davete katılan muhtarlara teşekkürlerini sundu.

Uysal, İstanbul'da altından kalkamayacakları hiçbir hizmet olmadığını anlatarak, "Muhtarlarımızla mahallelerindeki sorunları çözme adına hiçbir iletişim sıkıntımız yok. Muhtarlarımız vatandaşlarımız için ilk ulaşım noktası. Biz muhtarlarımızla çok daha sağlıklı iletişim kurarak, problemin kaynağına iniyoruz." diye konuştu.

Muhtarların hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için çalışma ortamlarının eksiksiz olması gerektiğine işaret eden Uysal, şunları söyledi: