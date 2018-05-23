İBB Başkanı Uysal, muhtarlarla iftar yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, muhtarlık binası olmayan mahalleleri tespit ettiklerini ve bir kısmının binalarının yapımına başladıklarını belirterek, "İstanbul'da 2-3 yıla kadar müstakil bir şekilde muhtarlık binası olmayan mahallemiz kalmayacak." dedi.
Uysal, İBB Muhtarlar Müdürlüğü tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, İstanbul'daki mahalle muhtarları ve aileleriyle bir araya geldi.
İftar sonrasında muhtarlara hitap eden Uysal, İstanbul'daki 959 muhtarın 798'nin iftar programına katıldığını aktararak, davete katılan muhtarlara teşekkürlerini sundu.
Uysal, İstanbul'da altından kalkamayacakları hiçbir hizmet olmadığını anlatarak, "Muhtarlarımızla mahallelerindeki sorunları çözme adına hiçbir iletişim sıkıntımız yok. Muhtarlarımız vatandaşlarımız için ilk ulaşım noktası. Biz muhtarlarımızla çok daha sağlıklı iletişim kurarak, problemin kaynağına iniyoruz." diye konuştu.
Muhtarların hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için çalışma ortamlarının eksiksiz olması gerektiğine işaret eden Uysal, şunları söyledi:
"Muhtarlık binası olamayan mahalleleri tespit ediyoruz ve bir kısmının yapımına başladık. İstanbul'da 2-3 yıla kadar müstakil bir şekilde muhtarlık binası olmayan mahallemiz kalmayacak. Bizim, olabilecek problemlerin önüne geçme gibi bir görevimiz var. Seçilmiş muhtarlar olarak üzerinize çok görev düşüyor. Biz mahallede görevimizi tam yaptığımız zaman, vatandaşlar arasında kargaşa çıkmaz. Göreviniz mahallede kimin hizmete ihtiyacı varsa onu tespit etmeniz. Biz de belediye olarak bu insanlara hizmet ediyoruz. Bu manada yaptığınız görev çok büyük. Biz hizmetlerimizi yaparken muhtarlarımız bize yardımcı oluyor. Bunu devam ettirirsek, hizmetlerimiz de aksamadan sürecektir."
Masaları gezerek muhtarlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Uysal, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
İBB Orkestralar Müdürlüğü Türk Musikisi Topluluğu'nun ilahi dinletisi sunduğu programda, iftar sonrası yemek duası yapıldı.
Programa, Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aydın, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Sekreteri Bülent Abdullah Özen, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Erol, İstanbul'daki mahalle muhtarları ve aileleri katıldı.
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