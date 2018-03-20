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- İBB BAŞKANI UYSAL'DAN 'O SÖZLERİ' İÇİN YENİ AÇIKLAMA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal,  " Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi.

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

" Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok"

Haber-Kamer : Enver ALAS - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu'nda İSTAÇ'a bağlı Çevre Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçen cumartesi günü AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi'nde "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözleri tartışma konusu olan Uysal'a "Bu sözlerinizin arkasında mısınız?" sorusu yöneltildi.

"ASLINDA SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİZİN NE KADAR DOĞRU VE HAKLI OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ"
Başkan Uysal "Büyükşehir olarak mevcut metromuzu, inşaat halindeki metromuzu harita üzerine serdiğinizde aslında söylemek istediğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda İstanbul'da metro yapacaksak önceliğimiz metro ulaşımının sıkıntı yaşayan bölgeler olmalı. Konuştuğumuz iki ilçe var. Bunlardan biri Arnavutköy bir tanesi de Sultanbeyli... Şimdi oralar AK Parti'ye en fazla oy vermiş alanlar. İnanıyorum ki şu anda bizim söylediğimizi şayet AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı bu ifadeyi(en fazla oy veren) demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikli olacağını söylerdi" şeklinde yanıt verdi.

" 'BAŞKAN ÇARK ETTİ' NOKTASINA ÇEKİLİYOR. YOK.."
Mevlüt Uysal, "Bizim o gün söylediğimiz, 'İstanbul'da birinci önceliğimiz metro; metroda da birinci önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bu iki ilçeyi de AK Parti'ye en fazla oy veren yerler olarak ifade etmişiz. Şu anda metroda çalışan yerlere baktığınız zaman en fazla CHP'li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçeler de oralar ise bizim bu sözümüzden 'oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz' diye bir şey algılanmamalı. Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok. Bizim önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli'dir. Aslında daha önceden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda hızlandıracağız" diye konuştu.

"TAM TERSİNE AZ OY ALDIĞIMIZ YERLERE DAHA FAZLA EMEK ÇEKTİK Kİ OYUMUZ ORADA DAHA FAZLA ARTTI"
2023 için İstanbul'a bin kilometrelik bir hedef koyduklarını kaydeden Başkan Uysal, İstanbul trafiğinin tek çözümünün metro olduğunu dile getirdi. Uysal, "İstanbul'da AK Partililer'in oy verdiği yere metro yaparak trafiği nasıl çözeceğiz? Basınımız, oradaki konuşmamızın tamamını alsalardı kastettiğimiz yerin iki ilçe olduğunu anlarlardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığına geleli beş ay oldu ama geçmişte 9 yıllık bir ilçe belediye başkanlığımız var. Oradaki uygulamalarımız ortadadır. Tam tersine az oy aldığımız yerlere daha fazla emek çektik ki oyumuz orada daha fazla arttı. İstanbul'da oyumuzu artırma hedefimiz varsa bize oy verenlerle birlikte vermeyen yerlerde de mağduriyet, sıkıntı, hizmet ihtiyacı varsa yapmamız gerekir ki oyumuzu artırabilelim" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Mevlüt Uysal'ın basın toplantısı
-Soruları yanıtlaması
-Genel ve detaylar

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