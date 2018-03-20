- İBB BAŞKANI UYSAL'DAN 'O SÖZLERİ' İÇİN YENİ AÇIKLAMA 

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

" Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok"

Haber-Kamer : Enver ALAS - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu'nda İSTAÇ'a bağlı Çevre Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen cumartesi günü AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi'nde "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözleri tartışma konusu olan Uysal'a "Bu sözlerinizin arkasında mısınız?" sorusu yöneltildi.

"ASLINDA SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİZİN NE KADAR DOĞRU VE HAKLI OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ"

Başkan Uysal "Büyükşehir olarak mevcut metromuzu, inşaat halindeki metromuzu harita üzerine serdiğinizde aslında söylemek istediğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda İstanbul'da metro yapacaksak önceliğimiz metro ulaşımının sıkıntı yaşayan bölgeler olmalı. Konuştuğumuz iki ilçe var. Bunlardan biri Arnavutköy bir tanesi de Sultanbeyli... Şimdi oralar AK Parti'ye en fazla oy vermiş alanlar. İnanıyorum ki şu anda bizim söylediğimizi şayet AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı bu ifadeyi(en fazla oy veren) demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikli olacağını söylerdi" şeklinde yanıt verdi.