İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kağıthane’de yapılan çalışmaları överek, “80’li yıllarda, 90’lı yıllarda aslında Kağıthane Şişli’nin varoşlarıydı ama bugün Kağıthane’nin varoşu Şişli’nin bazı mahalleleri” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti Kağıthane İlçe Kongresi’ne katıldı. İlçede yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projelerden dolayı Kağıthane Belediye Başkanı’na teşekkür eden Uysal, "80li yıllarda, 90’lı yıllarda aslında Kağıthane Şişli’nin varoşlarıydı ama bugün Kağıthane’nin varoşu Şişli’nin bazı mahalleleri. Ben Kağıthane belediye başkanını tebrik ediyorum. Çünkü AK Parti belediyeciliği bu. İnşallah diyoruz ki biz 2019’da Şişli’de de o AK Partili belediyeciliğini tekrar başlatacağız” ifadelerini kullandı.
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