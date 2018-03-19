İBB Cemal Reşit Rey’de bu hafta Ayten Alpman anılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu hafta; Müziğin Ustaları konser dizisi kapsamında Ayten Alpman anılacak. Ayrıca, Pera Ensemble, Selene Muoz ve Ahmet Özhan programları düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor.

Türk pop ve caz müziğinin değerli sanatçısı Ayten Alpman, “Müziğin Ustaları” konser dizisi kapsamında 26 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi CRR sahnesinde anılacak.

Mehmet Yeşilçay yönetimindeki Pera Ensemble, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 27 Mart Salı günü saat 20.00’de CRR sahnesinde İstanbullularla buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, dünyadaki çeşitli kültür merkezleri ve festivallerde yer alan dansçı Selene Muoz’u 28 Mart’ta CRR Konser Salonu’nda ağırlayacak. Program saat 20.00’de başlayacak.Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan 50. sanat yılını 30 Mart Cuma saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde gerçekleşecek bir konser programıyla kutlayacak.