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İBB Cemal Reşit Rey’de bu hafta da dopdolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu hafta; Bizim Havalarımız, Müzikli Öyküler, The Jive Aces With Amy Baker Featuring Grazia Bevilacqua & Lottie B.,Eleni Karaindrou ve Kerem Görsev Quartet programları düzenlenecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor.İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun klasikleşen programlarından Bizim Havalarımız ’da bu ay gurbet ve ayrılık türküleri seslendirilecek.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu hafta; Bizim Havalarımız, Müzikli Öyküler, The Jive Aces With Amy Baker Featuring Grazia Bevilacqua & Lottie B.,Eleni Karaindrou ve Kerem Görsev Quartet programları düzenlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor.İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun klasikleşen programlarından Bizim Havalarımız ’da bu ay gurbet ve ayrılık türküleri seslendirilecek. 9 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak konseri Zafer Gündoğdu yönetecek.
Asuman Figen Tümer öykülerinin Dr. Hasan Cihat Örter tarafından bestelendiği “Müzikli Öyküler” projesi 10 Nisan Salı akşamı İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Türkiye’de ilk kez sahne alacak The Jive Aces’e, Amy Baker, Grazia Bevilacqua ve Lottie B. da eşlik edecek. Konser 11 Nisan Çarşamba akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi CRR sahnesinde gerçekleşecek.
Şef Ender Sakpınar yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği Eleni Karaindrou, 13 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman ve saksafonda Engin Recepoğulları’ndan oluşan Kerem Görsev Quartet ile İstanbullu caz severlerin karşısında olacak. 15 Nisan Pazar saat 20.00’de başlayacak konser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CRR’de sahnesinde olacak.

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