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İBB ÇOCUK MECLİSİ 15 TEMMUZ İÇİN YÜRÜDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Cem DAĞISTANLI / İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İBB önüne yürüyüş düzenledi.  Yürüyüş, Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki Atikali Karakolu önünde saat 13.30'da başladı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Cem DAĞISTANLI / İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İBB önüne yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş, Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki Atikali Karakolu önünde saat 13.30'da başladı. "15 Temmuz Destanı" yazan pankartla yürüyen İBB Çocuk Meclisi üyeleri ve aileleri, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Yürüyüş sonunda çocuklar, ellerinde kırmızı karanfilleri İBB önüne bıraktı.

Görüntü dökümü
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- Yürüyüşten detaylar
- İBB önüne karanfil bırakılması

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