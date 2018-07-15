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İBB Çocuk Meclisi 15 Temmuz için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İBB önüne yürüyüş düzenledi.  Yürüyüş,  Atikali Karakolu önünde saat 13.30'da başladı.

Gökhan ÇELİK / Cem DAĞISTANLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İBB önüne yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Atikali Karakolu önünde saat 13.30'da başladı. "15 Temmuz Destanı" yazan pankartla yürüyen İBB Çocuk Meclisi üyeleri ve aileleri, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Yürüyüş sonunda çocuklar ellerinde kırmızı karanfilleri İBB önüne bıraktı.

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