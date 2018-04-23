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İBB Çocuk Meclisi'nde "23 Nisan" özel oturumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Uysal: - "Siz çocuklar geleceğimize sahip çıktığınız ölçüde ülkemizin geleceği daha aydınlık olacak. Sadece ülkemizin geleceği değil, bütün dünyanın geleceği daha aydın olacak. Barış ve huzur hakim olacak" - İBB Çocuk Meclisi Başkanı Kıymaz: - "Çok çalışıp çok proje üretmemiz gerekiyor. Bize bu mirası bırakan atalarımıza ve büyüklerimize layık olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel oturum yapıldı.

Belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen oturum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, 39 ilçeden 310 çocuk meclis üyesi yer aldı.

İBB Çocuk Meclisi Başkanı Dilara Kıymaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 98 yıl önce ulusal egemenliğine göz diken düşmanlara fırsat vermediğini söyledi.

Medeniyetlerin başkenti olan İstanbul'un daha iyi yönetilmesi için herkesin çok daha fazla çalışması gerektiğini ifade eden Kıymaz, "Çok çalışıp çok proje üretmemiz gerekiyor. Bize bu mirası bırakan atalarımıza ve büyüklerimize layık olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Ülkemizi hep birlikte çok daha ileri seviyelere taşımak mecburiyetindeyiz." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise demokrasiye ilk adımların atıldığı, meclisin açıldığı günün, çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Meclislerin halkın yönetiminin temsil edildiği merkezler olduğuna dikkati çeken Uysal, "Şu anda bulunduğumuz meclisimiz, İstanbulumuzu yöneten üyelerimizin toplandığı ve İstanbul'u yönettikleri bir mekandır. Bugün özel oturumda her ilçeden temsilen sizleri ağırlıyoruz. İnanıyoruz ki bir gün gelecek bu mecliste İstanbul'u yönetenlerin arasında sizler de olacaksınız." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TBMM'de görev yapan birçok kişinin İstanbul'da yöneticilik yaptığını anımsatan Uysal, şöyle devam etti:

"Demokrasinin olmazsa olmazı, yönetimlerin halk iradesiyle olmasıdır. İstanbul'da da vatandaşlarımız her ilçeyi temsilen meclis üyeleri seçiyor. Bu meclise gönderiyor. Onlar da İstanbul'u yönetiyor. Bu halkın iradesi, bu meclislerde en iyi şekilde temsil edilecek ve yönetimler her zaman mecliste yani halkta kalacaktır. İstanbul'da bu meclis üyeleri İstanbul'u yönetiyorken, herkes sorumluluğu ölçüsünde mücadele ediyor. Çözüm buluyor, hizmet üretiyor. İnanıyoruz ki sizlerin sayesinde, ülkemizde bu halkın yönetimi yani demokrasi, ilelebet devam edecek."

Çocuklara iyi yönetici olmaları için çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Uysal, "Bir gün, belediye başkanı, meclis üyeleri, bakan, TBMM başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı koltuğunda sizler olacaksınız. O dönem gelip de sizler yönetici olduğunuz zaman ülkeyi daha iyi yönetme adına kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. İyi okumanız, iyi bir eğitim almanız, başarılı olmanız gerekiyor. Siz çocuklar geleceğimize sahip çıktığınız ölçüde ülkemizin geleceği daha aydınlık olacak. Sadece ülkemizin geleceği değil, bütün dünyanın geleceği daha aydın olacak. Barış ve huzur hakim olacak. Bu da sizler yani çocuklar sayesinde olacak." ifadelerini kullandı.

Uysal, İstanbul'da insanların spor yapması için çok çalışma yapıldığını, gençleri spora özendirmek için çabaladıklarını belirtti.

İBB Çocuk Meclisi üyelerine birer bisiklet hediye eden Uysal, bunları kullanmalarını ve büyüklerini de spora teşvik etmelerini istedi.

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