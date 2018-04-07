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İBB, en fazla taşeron işçiyi kadroya alan üçüncü kurum oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri bünyesinde çalışan taşeron işçiler kadrolu olmanın sevincini yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri bünyesinde çalışan taşeron işçiler kadrolu olmanın sevincini yaşıyor. 2 Ocak 2018 tarihinde başlayan süreç içerisinde bakanlığın belirlediği başvuru, sınav ve güvenlik soruşturma aşamalarını başarılı tamamlayan 21 bin 978 işçi kadro hakkı kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda 21 bin 978 taşeronu kadroya alarak kamu kurumları içerisinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sonra çalışana kadro veren üçüncü kurum oldu.
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin onaylanmasının ardından başlayan süreçte İBB ve iştirak şirketlerinde 22 bin 205 taşeron işçi kadroya geçmek için sınava girdi. Emeklilik, işten ayrılma, sınava girmeme gibi nedenlerle 67 kişi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan 160 çalışan dışında başvuru, sınav ve güvenlik soruşturması süreçlerini başarılı tamamlayan 21 bin 978 taşeron işçi kadroya geçmeye hak kazandı.
İBB bünyesinde, 13 bin 558 aday 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle kadrolu olmaya hak kazandı. İSKİ’de 3 bin 13 aday ise sınavda 50 ve üstü puan alarak kadrolu oldu. İETT’de taşeron olarak çalışan 901 işçi de sınavda başarılı olarak kadrolu olmanın mutluluğunu yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinde 4 bin 506 taşeron işçi kadroya geçti.

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