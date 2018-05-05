İBB Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "futbol oynamayan çocuk kalmayacak" sloganıyla başlattığı Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin altıncı etabı sona erdi.

İBB Bayrampaşa Stadı'nda gerçekleştirilen altıncı etabın final programında 5 bin çocuğa ve antrenörlerine madalya ve sertifikaları verildi.

Organizasyonda Futbol Akademi Kampı'nın yetenekli futbolcularından oluşturulan Akademi Karması, Avrupa'nın önemli kulüplerinden Porto'nun 12 yaş altı takımı ile dostluk maçı yaptı.

Proje, 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlendi. İBB'nin 23 farklı spor tesisinde düzenlenen projede, şu ana kadar 25 bin çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde kamp eğitimleri gördü. Futbolcu adayları, düzenli ve modern antrenman yöntemleri ile tanıştı. Çocukların fiziksel, ruhsal ve mental gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile gelecek vadeden futbolcuların Türk sporuna kazandırılması hedeflendi. Altı etap sonunda 453 futbolcu, projenin pilot kulüpleri olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Sekbanlar Spor Kulübü ve İstanbul Sahil Spor Kulübü başta olmak üzere 25 farklı amatör spor kulübünün alt yapılarına kazandırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarın Bayrampaşa Stadı'nda İBB Akademi Kupası düzenleyecek. Turnuvada Futbol Akademi Kampı'nın en iyi futbolcularından oluşan karmanın yanı sıra Porto, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Erokspor'un 12 yaş altı takımları mücadele edecek.

