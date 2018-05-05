HABER

İBB Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Altıncı etabı sona eren projede Akademi Karması, Porto'nun 12 yaş altı takımı ile dostluk maçı yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "futbol oynamayan çocuk kalmayacak" sloganıyla başlattığı Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin altıncı etabı sona erdi.

İBB Bayrampaşa Stadı'nda gerçekleştirilen altıncı etabın final programında 5 bin çocuğa ve antrenörlerine madalya ve sertifikaları verildi.

Organizasyonda Futbol Akademi Kampı'nın yetenekli futbolcularından oluşturulan Akademi Karması, Avrupa'nın önemli kulüplerinden Porto'nun 12 yaş altı takımı ile dostluk maçı yaptı.

Proje, 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlendi. İBB'nin 23 farklı spor tesisinde düzenlenen projede, şu ana kadar 25 bin çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde kamp eğitimleri gördü. Futbolcu adayları, düzenli ve modern antrenman yöntemleri ile tanıştı. Çocukların fiziksel, ruhsal ve mental gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile gelecek vadeden futbolcuların Türk sporuna kazandırılması hedeflendi. Altı etap sonunda 453 futbolcu, projenin pilot kulüpleri olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Sekbanlar Spor Kulübü ve İstanbul Sahil Spor Kulübü başta olmak üzere 25 farklı amatör spor kulübünün alt yapılarına kazandırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarın Bayrampaşa Stadı'nda İBB Akademi Kupası düzenleyecek. Turnuvada Futbol Akademi Kampı'nın en iyi futbolcularından oluşan karmanın yanı sıra Porto, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Erokspor'un 12 yaş altı takımları mücadele edecek.

Devlet duruma el koydu! Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu! Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
futbol Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi istanbul büyükşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.