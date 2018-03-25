İBB futbol akademisi öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Futbol oynamayan çocuk kalmayacak” sloganıyla hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 6’ncı etabında eğitim alan 5 bin öğrenci adına hatıra ormanı oluşturuldu. Öğrenciler kendi adlarını taşıyan fidanları dikti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Futbol Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 6’ncı etabı devam ediyor. Geleceğin yıldız futbolcularını keşfederek profesyonel ve amatör spor kulüplerinin alt yapısına kazandırmayı hedefleyen projeye katılan 5 bin öğrenci adına hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikildi. Öğrenciler isimlerini taşıyan künyeleri diktikleri fidanlara astı.

Aileleri ile birlikte değerler eğitimi gördüler

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar önce aileleri ile birlikte Değerler Eğitimi’ne katıldı. Geleceğin futbolcu adayları bu eğitimlerde; fair-play, doğru beslenme, sporcu- aile iletişimi, milli ve manevi değerlere saygı gibi konularda uzmanlardan bilgiler aldı.

Değerler Eğitimi’nin ardından çocuklar ve gençler kendi hatıra ormanlarını oluşturmak için fidan dikti. Projeye katılan 5 bin öğrenci adına Pendik’in Kurtdoğmuş Köyü’nde kendi adlarını taşıyan fidanları dikildi. Futbol Akademi Kampı’nın geçen dönem ki öğrencileri adına Çatalca’da 5 bin fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturulmuştu.