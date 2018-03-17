İBB Hadımköy'de ekmek fabrikası kuracak

Edirnekapı fabrikasının arazi büyüklüğü olarak da yeni düşünülen üretim sistemi için uygun olmadığını aktaran Başalan, "Bu nedenle Hadımköy'de teknolojik özellikleri yüksek yeni bir fabrika kurma çalışmalarına başlanmıştır. Yeni kurulacak olan fabrika 30 bin metrekarelik alanı kaplayacak." diye konuştu.

İstanbul Halk Ekmek'in iç borçlanma için yetki talebinde bulunmasının bir zorunluluktan kaynaklandığını ifade eden Başalan, "İstanbul Halk Ekmek'in Edirnekapı'da 1978'de faaliyete başlayan fabrikası, bina, makine ve teçhizatı itibarıyla ekonomik ömrünü tamamladı." dedi.

- "Yeni fabrikada ekşi maya kullanılacak"

Sağlık beslenmenin önemine değinen Başalan, şöyle devam etti:

"İstanbul Halk Ekmek ürünlerinin tamamını, insan sağlığına yararlı şekilde üretmeyi ilk edinmiştir. İnsan sağlığına en yarayışlı ekmek ise ekşi maya ile uzun süre mayalanarak üretilendir. Yeni fabrikada, Türkiye’de bir ilk olarak tüm ürünlerde geleneksel ekşi maya kullanılacak ve en az 6 saat fermantasyon yapılarak en sağlıklı ve en besleyici ekmekler üretilecek. Uzun fermantasyonun ekmek kalitesi üzerinde etkisi büyüktür. Ekmeğin lezzetin, aroması ve besin değeri de önemli ölçüde artacaktır. Bu nedenle ekmeğimiz için yapacağımız seçim zor değildir. Yapılması gereken ihtiyacımız olan bu gıdayı geleneksel metotlarla fakat teknolojik altyapıyla, uzun mayalama ve tabii ki ekşi maya ile üretmektir."

Başalan, bu nedenlerden dolayı gelişen teknolojinin imkanlarıyla daha modern bir fabrika kurmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ile "Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli ve Milli Ticari Starter Kültür Üretimi" konulu TÜBİTAK projesine başlandığını ve çalışmaların başarıyla sürdüğü ifade eden Başalan, şunları kaydetti: