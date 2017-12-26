İBB: KOKUNUN ATIK SU KOLEKTÖR HATTINA KAÇAK DEŞARJ EDİLEN KİMYASAL ATIKTAN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla'daki yoğun kokunun nedeninin atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığını açıkladı. İBB Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir.İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır" denildi.
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