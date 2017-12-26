İBB: Kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açtı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokunun kaynağını açıkladı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor" denildi.
Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!
Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı
Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!
Meghan Markle'dan ilginç selam
14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı
Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
Xiaomi Mi Max 3 çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum