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İBB Kültür Daire Başkanlığı iftar daveti verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:18 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: - "İstanbul'da yaşıyor ve İstanbul adına bir şeyler yapmak istiyorsak, sizler birbirinizle, bizler sizlerle omuz omuza verip bu şehir adına neler yapılabilir onun hesabını yapmak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar daveti, kültür ve sanat camiasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un diğer dünya şehirlerine kıyasla eşinin benzerinin olmadığını ifade ederek, "Bin 500 sene, 3 ayrı medeniyete başkentlik yapmış böyle güzel bir şehirde yaşıyoruz. Dünyanın bu nadide şehrinin, zaman zaman burada yaşayanlardan kaynaklı olarak o güzelliklerini kaybettiği ve o güzelliklerin hırpalandığı dönemler olmuş. Bugün baktığımızda, 'Keşke şunlar yapılmasaydı.' dediğimiz birçok şey olmasına rağmen, İstanbul bu güzelliğini ve yerini muhafaza ediyor." dedi.

Uysal, kültür sanatın ve kültür sanat insanlarının İstanbul için önemine değinerek, "İstanbul'da yaşıyor ve İstanbul adına bir şeyler yapmak istiyorsak, sizler birbirinizle, bizler sizlerle omuz omuza verip bu şehir adına neler yapılabilir onun hesabını yapmak zorundayız. O hesabı yaparsak herhalde İstanbul'u tekrar daha iyi ve güzel günlerine taşıyabiliriz. Bunu yapma sorumluluğumuz ve borcumuz var. Muhakkak inşai olarak idarelerin yapması gereken birçok işi var. Yol yapmak, köprü ve binalar yapmak, şehrin içeriğini, ruhunu doldurmuyor. Onu ancak sadece sizlerin çalışmalarıyla tamamlayabiliriz." diye konuştu.

İdarecilerin kültür sanat camiasından azami ölçüde faydalanması gerektiğini kaydeden Uysal, şunları söyledi:

"Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı. Şehir ve ülke hepimizinse bu sorunları aşma adına, birlik, beraberlik, omuz omuza durma ihtiyacımız varsa, ramazanın da rahmetinden ve bereketinden de istifadeyle, inşallah bu süreci hızlandırabiliriz. Dua edelim de ramazan bizim birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmede, birbirimize omuz omuza çalışmakta fırsat olsun."

Davete, aralarında Ahmet Selçuk İlkan, Orhan Gencebay, Yeşim Salkım, Müşerref Akay, Necati Şaşmaz, Hasan Kaçan, Hakan Peker, Selahattin Alpay, Safa Önal, Halil Necipoğlu, İskender Pala'nın da olduğu birçok önemli isim katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
iftar Mevlüt Uysal

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