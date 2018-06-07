İBB Kültür Daire Başkanlığı iftar daveti verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar daveti, kültür ve sanat camiasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un diğer dünya şehirlerine kıyasla eşinin benzerinin olmadığını ifade ederek, "Bin 500 sene, 3 ayrı medeniyete başkentlik yapmış böyle güzel bir şehirde yaşıyoruz. Dünyanın bu nadide şehrinin, zaman zaman burada yaşayanlardan kaynaklı olarak o güzelliklerini kaybettiği ve o güzelliklerin hırpalandığı dönemler olmuş. Bugün baktığımızda, 'Keşke şunlar yapılmasaydı.' dediğimiz birçok şey olmasına rağmen, İstanbul bu güzelliğini ve yerini muhafaza ediyor." dedi.

Uysal, kültür sanatın ve kültür sanat insanlarının İstanbul için önemine değinerek, "İstanbul'da yaşıyor ve İstanbul adına bir şeyler yapmak istiyorsak, sizler birbirinizle, bizler sizlerle omuz omuza verip bu şehir adına neler yapılabilir onun hesabını yapmak zorundayız. O hesabı yaparsak herhalde İstanbul'u tekrar daha iyi ve güzel günlerine taşıyabiliriz. Bunu yapma sorumluluğumuz ve borcumuz var. Muhakkak inşai olarak idarelerin yapması gereken birçok işi var. Yol yapmak, köprü ve binalar yapmak, şehrin içeriğini, ruhunu doldurmuyor. Onu ancak sadece sizlerin çalışmalarıyla tamamlayabiliriz." diye konuştu.