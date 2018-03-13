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İBB MECLİSİ'NDE "ABDULLAH AZAM CADDESİ" TARTIŞMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

  Ümraniye Dudullu'da bulunan Abdullah Azam Caddesi'nin ismi İBB Meclisi'nde tartışmalara neden oldu.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)
Ümraniye Dudullu'da bulunan Abdullah Azam Caddesi'nin ismi İBB Meclisi'nde tartışmalara neden oldu. CHP'liler Azam'ın El Kaide'nin fikir babası olduğunu iddia ederken, AK Partililer ise şehit olduğunu söyledi. Ümraniye Belediye Meclisi'nin caddenin adının 'Şehitler ve Gaziler' olarak değiştirilmesi yönündeki teklifi ise AK Partililer tarafından reddedildi.
Ümraniye Belediye Meclisi'nin, 28 Eylül 2017 tarihinde aldığı 'Abdullah Azam Caddesi'nin isminin 'Şehit ve Gaziler Caddesi' olarak değiştirilmesi ile ilgili teklif karar dosyası, İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda da gündeme geldi. Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun coğrafi bilgi sistemi ve adrese dayalı kayıtlı sistemini bozduğu gerekçesiyle uygun görmediği değişiklik, meclis oturumunda tartışmalara neden oldu.
AK Parti'li Ümraniye Belediyesi'nin, "Abdullah Azam Caddesi" isminin "Şehitler ve Gaziler Caddesi" olarak değiştirilmesini öneren teklifi, İBB Meclisi'ne sunuldu. Teklif, AK Parti'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

CHP: CADDENİN İSMİ "ŞEHİTLER VE GAZİLER CADDESİ" OLSUN
Konuyla ilgili mecliste konuşan CHP'li meclis üyesi Doğan Subaşı, Abdullah Azam'ın 'İslamcı terörizm' denilen kavramın fikir babası olduğunu belirterek, "Kayıp Minare diye bir kitabı var. Türk Kurtuluş Savaşı'nın aslında olmadığını, bunun bir propagandadan ibaret olduğunu söylüyor. Dünyada bizim de karşı olduğumuz 'İslamcı terörizm' diye bir kavram var. Abdullah Azam'n, bunun fikir babası olduğu kabul ediliyor. El Kaide'nin kurucusu. Hatta 'örgütün başına Usame bin Ladin getirilsin' diye CIA tarafından öldürüldüğü de söyleniyor. Azam'ın bakın nasıl sözleri var: 'Her Müslüman silah taşımamanın günahını yüklenir.' Yani her Müslüman silah taşımalı diyor. 'Elinde tüfek bulunmadan Allah'a kavuşan Müslüman günahkardır' diyor. 'Cihatsız, savaşsız, kansız İslam'ın muzaffer olacağını düşünen kimseler, bu dinin tabiatını tanımıyor' diyor. 'Ey İslam yanlıları, bombaların nağmeleri, topların gürültüleri, uçakların uğultuları, tank sesleri eğitiminizde kullanılacak şeylerdir' diyor. El Kaide'nin ideolojik ve teorik liderlerinden bir tanesi. Siz 'şehitler ve gaziler caddesi' ismi karşılığında 'bu ismi değiştirmeyelim' diyorsunuz. Bu meclis böyle bir ismi şehit ve gaziler ismi verecek mi vermeyecek mi? AK Parti Grup Başkanvekilinden konuyla ilgili açıklama bekliyorum" dedi.

AK PARTİ: ABDULLAH AZAM İSMİNİN BİR MAHSURUNU GÖREMEDİK
Subaşı'nın ardından söz alan Harita Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ise, "İlçe belediyesi sadece bir tavsiye kararı alır. Bunun karar mekanizması İBB Meclisi'dir. Gazete haberini meclise getirenleri esefle kınıyorum. Biz şehitlerin isimlerine karşı değiliz. 2013'te çıkan adrese dayalı coğrafi bilgi sistemine göre, bir ilçede bir isim olacak. Bundan önce aynı mahallelerde aynı isimler olabiliyordu. AK Parti grubunun şehitlere ve gazilere karşı olduğunu söylemek abesle iştigaldir. Gerekli araştırmayı yaptık, Abdullah Azam isminin bir mahsurunu görmedik. El Kaide'nin kurucusu olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir internet haberinden yola çıkıp yüce meclisi töhmet altında bırakmayı ben esefle karşılıyorum. Komisyonumuz gerekli araştırmayı yaptı. Şehitler ve gaziler caddesi veya meydanı ismini her ilçede koyuyoruz" dedi.

AKVERDİ: ABDULLAH AZAM'I EL KAİDE ŞEHİT ETTİ
AK Parti'li meclis üyesi Salih Akverdi ise, Abdullah Azam'ın bir şehit olduğunu belirterek, "CHP'li arkadaşlar, bundan senelerce önce bir caddeye ismi verilen İslam'ın büyük şehitlerinden olan Abdullah Azam hakkında konuşurken, bir araştırma yapsınlar. Abdullah Azam bir şehittir. Şehit edildiğinde El Kaide diye bir teşkilat da yoktu. Afganistan'daki yerleri El Kaidecilere bırakmadığı için şehit edilmişti. Amerika'nın da o zamanlar hoşuna gitmediği için, aynı zamanda Pakistan İslamabad'ta bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu için çocuklarıyla beraber cuma namazına giderken şehit edildi. Bu 1980'lerde olduğu için bugünkü başkanımız da ismini bir caddeye vermiş. Durup dururken bu isim veriliyorsa, elbette bunda bir hikmet vardır. Uzaktan ya da yakından El Kaide ile bir ilişkisi yok, aksine onlar katletti. Arkadaşlar bize teessüf edeceklerine kim olduğunu, neden durup dururken bir Filistinli bir öğretim üyesinin isminin verildiğini araştırsalardı" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan ise komisyonun aldığı kararın yerinde olduğunu belirterek, “Salih abinin açıklamaları doğrudur. Geldiği gibi oylansın" açıklamasını yaptı. Söz konusu karar CHP'nin ret oyuna karşın AK Partili üyelerin oyu ile kabul edildi. Caddenin ismi Abdullah Azam olarak kaldı.

Görüntü Dökümü:
-İBB CHP Meclis Üyesi Doğan Subaşı'nnı konuşması
-İBB Harita Komisyonu Başkanı Mustafa Demir'in konuşması
-İBB AK Parti Meclis Üyesi Salih Akverdi'nin konuşması
-AK Parti İBB Grup Başkanvekili Temel Başalan'ın konuşması

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