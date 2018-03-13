Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)-ÜMRANİYE Dudullu'da bulunan Abdullah Azam Caddesi'nin ismi İBB Meclisi'nde tartışmalara neden oldu. CHP'liler Azam'ın El Kaide'nin fikir babası olduğunu iddia ederken, AK Partililer ise şehit olduğunu söyledi. Ümraniye Belediye Meclisi'nin caddenin adının 'Şehitler ve Gaziler' olarak değiştirilmesi yönündeki teklifi ise AK Partililer tarafından reddedildi. Ümraniye Belediye Meclisi'nin, 28 Eylül 2017 tarihinde aldığı 'Abdullah Azam Caddesi'nin isminin 'Şehit ve Gaziler Caddesi' olarak değiştirilmesi ile ilgili teklif karar dosyası, İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda da gündeme geldi. Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun coğrafi bilgi sistemi ve adrese dayalı kayıtlı sistemini bozduğu gerekçesiyle uygun görmediği değişiklik, meclis oturumunda tartışmalara neden oldu. AK Parti'li Ümraniye Belediyesi'nin, "Abdullah Azam Caddesi" isminin "Şehitler ve Gaziler Caddesi" olarak değiştirilmesini öneren teklifi, İBB Meclisi'ne sunuldu. Teklif, AK Parti'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

CHP: CADDENİN İSMİ "ŞEHİTLER VE GAZİLER CADDESİ" OLSUN Konuyla ilgili mecliste konuşan CHP'li meclis üyesi Doğan Subaşı, Abdullah Azam'ın 'İslamcı terörizm' denilen kavramın fikir babası olduğunu belirterek, "Kayıp Minare diye bir kitabı var. Türk Kurtuluş Savaşı'nın aslında olmadığını, bunun bir propagandadan ibaret olduğunu söylüyor. Dünyada bizim de karşı olduğumuz 'İslamcı terörizm' diye bir kavram var. Abdullah Azam'n, bunun fikir babası olduğu kabul ediliyor. El Kaide'nin kurucusu. Hatta 'örgütün başına Usame bin Ladin getirilsin' diye CIA tarafından öldürüldüğü de söyleniyor. Azam'ın bakın nasıl sözleri var: 'Her Müslüman silah taşımamanın günahını yüklenir.' Yani her Müslüman silah taşımalı diyor. 'Elinde tüfek bulunmadan Allah'a kavuşan Müslüman günahkardır' diyor. 'Cihatsız, savaşsız, kansız İslam'ın muzaffer olacağını düşünen kimseler, bu dinin tabiatını tanımıyor' diyor. 'Ey İslam yanlıları, bombaların nağmeleri, topların gürültüleri, uçakların uğultuları, tank sesleri eğitiminizde kullanılacak şeylerdir' diyor. El Kaide'nin ideolojik ve teorik liderlerinden bir tanesi. Siz 'şehitler ve gaziler caddesi' ismi karşılığında 'bu ismi değiştirmeyelim' diyorsunuz. Bu meclis böyle bir ismi şehit ve gaziler ismi verecek mi vermeyecek mi? AK Parti Grup Başkanvekilinden konuyla ilgili açıklama bekliyorum" dedi.