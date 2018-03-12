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İBB Meclisi'nde şeker dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Tokatlı üyesi Servet Baylan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirerek, Turhal Şeker Fabrikası'nda üretilen şekerleri meclis üyelerine ikram etti.

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Tokatlı üyesi Servet Baylan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirerek, Turhal Şeker Fabrikası'nda üretilen şekerleri meclis üyelerine ikram etti. İBB Meclisi Başkanvekili Ahmet Selamet, “şeker hastasıyım" diyerek ikramı kabul etmedi. AK Parti'li meclis üyesi Ülkiye Toptaş Kınay ise "Özelleştirmedeki amaç üretimin arttırılması. Üreticinin kotasında bir sınırlama yok" diye konuştu.

İBB'nin Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet başkanlığındaki oturumda gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Servet Baylan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bir konuşma yaptı. Tokat Turhallı olan Baylan, Turhal Şeker Fabrikası'nda üretilen şekerlerden getirerek meclis üyelerine ikram etti. Başkanvekili Ahmet Selamet, “şeker hastasıyım" diyerek ikram edilen şekeri almayı reddetti.

ANADOLU'DA ŞEKERİN TADI KAÇTI

Baylan konuşmasında, “Ülkemizin çıkarları doğrultusunda Anadolu'nun, Türkiye'nin ortak menfaatlerinde bir araya gelmeliyiz. Şeker fabrikaları da bu ortak menfaatler arasında yer alıyor. Ancak Anadolu'da şekerin tadı kaçtı. Cumhuriyet döneminde 33 tane şeker fabrikası kuruldu. Bugün bunlardan 25 tanesi kaldı. 14 tanesi de özelleştirilme kapsamına alındı" dedi.

AK PARTİ: ÖZELLEŞTİRMEDE AMAÇ ÜRETİMİN ARTIRILMASI

Servet Baylan'ın ardından söz alan AK Parti'li meclis üyesi Ülkiye Toptaş Kınay, "Bu fabrikaların üretim zorunluluğu sağlanacak. Çalışanlar arzu ederlerse farklı kuruma geçme, ya da devam ederlerse de işten çıkarılmama taahhüdü alarak devam etme imkanı sağlanacak. Bu kaygıların birçoğu bertaraf edilecek" dedi. Kınay, "Özelleştirmedeki amaç üretimin arttırılması. Üreticinin kotasında bir sınırlama yok. Nişasta bazlı şeker üretimiyle ilgili de yeni bir çalışma, düzenleme söz konusu. Kısıtlamaya gidilecek, yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilecek" diye konuştu.

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