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İBB Meclisi'nden ortak Filistin deklarasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ortak bir deklarasyonla protesto etti - Deklarasyondan: - "Türkiye'nin en büyük yerel Meclisi'nin temsilcileri olarak ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının insanlık barışına yapılacak en büyük haksızlık olduğu kanısındayız" - "Kudüs'ün statüsü değiştirilemez. Birleşmiş Milletler Kararları ihlal edilemez. Kudüs üç semavi din için de hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, ABD'nin Büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşınması kararına tepki gösterildi.

Bu amaçla AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Lütfi Arı ve CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever'in imzalarıyla ortak bir Filistin deklarasyonu hazırlandı. İki parti meclis üyelerinin kabul ettiği ortak deklarasyon, mecliste okunarak ABD'nin uygulaması protesto edildi.

Türkiye'nin en büyük yerel Meclisi'nin temsilcileri olarak ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının insanlık barışına yapılacak en büyük haksızlık olduğu belirtilen deklarasyonda, "Kudüs'ün statüsü değiştirilemez. Birleşmiş Milletler Kararları ihlal edilemez. Kudüs üç semavi din için de hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir. Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği kazanmış olan ve bu niteliği ile dünya eserlerinin göz bebeği bir şehirdir." denildi.

1947'den bu yana tüm Birleşmiş Milletler kararlarında Kudüs'ün İsrail hakimiyeti altında bulunmasının kabul edilmediği vurgulanan deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden sonra yine Birleşmiş Milletler İsrail'i Kudüs'ün statüsünü değiştirecek girişimlerden kınamaya çağırmıştır. Keza İsrail'in 1980'de İlhak Kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce kınanmış, bu konuda İsrail Hükümetinin almış olduğu tüm kararların hükümsüzlüğü kayıt altına alınmıştır. BM'de 128 ülke bu konudaki tavrını açık ve net olarak ortaya koymuşken ABD’nin dünya iradesini yok saydığı böyle bir uygulama yapması kabul edilemez. İstanbul halkının yerel temsilcileri olarak, ABD'nin alınmış bu kararını kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Doğu Kudüs, Bağımsız Filistin Devleti'nin başkentidir ve öyle kalmaya devam edecektir. İBB Meclisi olarak ABD'nin aldığı bu sözde kararı kabul etmiyoruz."

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