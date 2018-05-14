İBB Meclisi'nden ortak Filistin deklarasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, ABD'nin Büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşınması kararına tepki gösterildi.

Bu amaçla AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Lütfi Arı ve CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever'in imzalarıyla ortak bir Filistin deklarasyonu hazırlandı. İki parti meclis üyelerinin kabul ettiği ortak deklarasyon, mecliste okunarak ABD'nin uygulaması protesto edildi.

Türkiye'nin en büyük yerel Meclisi'nin temsilcileri olarak ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının insanlık barışına yapılacak en büyük haksızlık olduğu belirtilen deklarasyonda, "Kudüs'ün statüsü değiştirilemez. Birleşmiş Milletler Kararları ihlal edilemez. Kudüs üç semavi din için de hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu'nun yüreğidir. Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliği kazanmış olan ve bu niteliği ile dünya eserlerinin göz bebeği bir şehirdir." denildi.

1947'den bu yana tüm Birleşmiş Milletler kararlarında Kudüs'ün İsrail hakimiyeti altında bulunmasının kabul edilmediği vurgulanan deklarasyonda, şunlar kaydedildi: