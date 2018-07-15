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İBB önünde 15 Temmuz anması 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 23:05 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - SARAÇHANE'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılıyor.

İBB önünde 15 Temmuz anması 

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - SARAÇHANE'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılıyor. Anma etkinliği havadan da görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

İBB önünde 15 Temmuz anması İBB önünde 15 Temmuz anması İBB önünde 15 Temmuz anması İBB önünde 15 Temmuz anması

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