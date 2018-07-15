HABER

İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

ŞEHİT yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün ikinci yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.

Gökhan ÇELİK-Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL (DHA) ŞEHİT yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün ikinci yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.
İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan vatandaşlar, tekbir ve sloganlarla darbe girişimini lanetledi. 15 Temmuz gazilerinden Muharrem Gürbüz, “15 Temmuz gecesi fena bir geceydi. Allah milletimize bir daha böyle bir gün yaşatmasın. İnşallah bu hainler en ağır cezaları alırlar. Biz kimseden korkmuyoruz. Biz de iman gücü var. Böyle bir liderimiz var başımızda. O yüzden kimseden korkumuz yok. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaralandım İBB önünde. Çok şükür bugün iyiyim. Allah bu nişanı bize vaat ettiö dedi.
İBB'nin karşısında bulunan parkta toplanan vatandaşlar ve belediye çalışanları da 15 Temmuz’da hayatını kaybedenler için dualar etti.

Görüntü dökümü:
------------------
- İBB önünde toplananlar
- Gazi Muharrem Gürbüz ile röportaj
-Saraçhane Parkı'ndan detaylar
-Güvenlik görevlilerinin 15 Temmuz tişörtü
-Şehitler için dua edilmesi

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Manavgat ve Torbalı'da orman yangını Manavgat ve Torbalı'da orman yangını
Mısır tarlasında 50 metre derinliğinde obruk oluştuMısır tarlasında 50 metre derinliğinde obruk oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.