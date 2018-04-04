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İBB önünde Etiler Polis Meslek Yüksekokulu protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

ETİLER Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satılmasını protesto eden CHP'liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.

İBB önünde Etiler Polis Meslek Yüksekokulu protestosu

Cansel KİRAZ- İSTANBUL,(DHA)
ETİLER Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satılmasını protesto eden CHP'liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li ilçe başkanları ve İBB meclis üyeleri de katıldı.
İBB başkanlık binası önünde 11:00 sıralarında toplanan grup, ' Kamu varlıklarını satarak değil, üreterek yönetim', ' Fabrika satarak değil, üreterek yönetim' yazılı dövizler açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu burada basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, 'İstanbul'a ihanet ettik' diyenlerin ihanete nasıl devam ettiklerini göstermek, hakkımız olanı savunmak, İstanbul hakkına olan sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere toplandık" dedi.

"İBB KENDİSİNE AİT ARAZİDE BİLE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAMIYOR"
Arazinin, 2012 yılında 430 milyon TL karşılığında Çatalca'daki bir arazi ile takas edilerek polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini aktaran Kaftancıoğlu, " İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi 32 bin metre karelik bu arazinin tapusunu aldı. Takas edilen arazide bu kadar geçen zamanda polis lojmanı yapıldı mı? Hayır. Orada da binalar yapıldı. 2012'den 2018'e geliyoruz. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilen araziyle ilgili hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Ne acıdır ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine ait arazide bile imar değişikliği yapamıyor, bu yetkisini kullanamıyor. Belediyenin arazisinde bile imar planı değişikliği yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı imar planı değişikliği ile 32 bin metre karelik araziye 2 buçuk emsal inşaat izni veriyor" şeklinde konuştu.
İnşaat hakkının 100 bin metrekareye çıkarken, yüksekliğin serbest bırakıldığını belirten Canan Kaftancıoğlu, "Yeni imar planında araziye alışveriş merkezi, rezidans, restoran, mağaza ve otel yapımına izin çıkıyor. O arazinin bulunduğu çevredeki maksimum yükseklik ne kadar biliyor musunuz? Sadece 5 kat. Bu arazide yükseklik serbest bırakılıyor" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
"Hazırlanan bilirkişi raporları bizleri haklı çıkarıyor. Bilirkişi raporunda imar planı değişikliğinin kamu yararına ve çevre düzeni planına aykırı olduğu belirtiliyor. Bilimsel raporlara göre İstanbul'un deprem riski en düşük bölgesi olan Etiler'deki araziyi riskli alan ilan ediyorlar. Mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesini önlemek için Bakanlar Kurulu kararıyla afet riski altındaki alan olarak ilan ediyorlar. Her birimizin hakkı, birilerinin rant hırsına kurban gitmek üzere. Bu arazinin bugünkü akıbeti tamamen hukuksuz, düpedüz kanunsuzluktur. Bu satış ihalesi bir kent suçudur. İşlediğiniz tüm kent suçlarından ötürü yargılanacaksınız"

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