Büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, duş alanları, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu plajlarda ayrıca şort, oyun topları, yüzme simitleri gibi çeşitli deniz malzemeleri de temin edilebiliyor.

Basketbol ve voleybol sahaları ile çeşitli spor aletlerinin bulunduğu sosyal yaşam alanlarının yer aldığı plajlarda vatandaşların keyifli bir gün geçirebilmesi amacıyla spor ve eğlence aktiviteleri de düzenleniyor.

Özelikle Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbulluların deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaları için çeşitli hizmetler sunuluyor.

Belediyeden alınan bilgiye göre, haftanın 7 günü 08.30-19.00 saatlerinde hizmet veren İBB plajlarında can güvenliği ve sağlık konularında maksimum seviyede tedbir alınıyor. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülüyor ve gün boyu kumsallar temizleniyor.

İSTANBUL (AA) - Sıcak havadan bunalan İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) plajlarına yoğun ilgi gösteriyor. Plajlar, her gün on binlerce vatandaşa günü birlik tatil imkanı sunuyor.

- Kent içindeki İBB'nin plajları

Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz hizmet veren Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı'nın 120 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı'nda iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Florya tren istasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı'nda, plaj voleybol sahası ve 240 araçlık otopark yer alıyor.

Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş arası çocuklar ile engelli vatandaşların (refakatçisi olan biri ile) ücretsiz yararlanabildiği Güneş Plajı'nda şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kullanım bedeli yetişkinler için 22, öğrenciler içinse 11 lira.

Caddebostan sahilinde toplam 1000 metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor.

450 metre uzunluğundaki Caddebostan 1 Plajı'nda 7 yaş ve üzeri için şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kulanım bedeli yetişkinler için 22, öğrenciler içinse 11 TL. Caddebostan 1 Plajı’ndan da engelli vatandaşlar (refakatçisi olan bir kişi ile) ücretsiz yararlanabiliyor.