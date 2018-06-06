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İBB "şampiyonları" ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uluslararası spor müsabakalarında 6 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya alan 13 sporcuya çeşitli ödüller verdi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Gençlerimizin spora ısındırılması ve onların gelecekte hayatlarının sporla iç içe olması çok önemlidir. Bunun için Büyükşehir olarak ciddi emek harcıyoruz ve katkı sunuyoruz. 15 yılda spora 3 milyarın liranın üzerinde yatırım yapıldı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil ederken madalya kazanan Belediyespor Kulübü'nün sporcularını ödüllendirdi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında karate, tekvando ve güreş dallarında 6 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya alan sporcular için belediyenin Saraçhane'deki binasında ödül töreni düzenlendi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, törende yapığı konuşmada, Rusya ve Tunus, Makedonya'da yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

İBB Spor Kulübü'nün dünyada lisanslı sporcusu olan en büyük kulüp spor olduğunu belirten Uysal, "Milli Takım da 216 sporcusu görev yapan bir spor kulübü. Yine şampiyonalara baktığımız zaman mesela son olarak Rusya'da yapılan yarışmalarda Milli Takımın almış olduğu madalyaların 3'te 2'sini İstanbul Belediye Spor Kulübü sporcuları almış." dedi.

-"Spora büyük katkı veriyoruz"

Bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesinin sadece yatırımlarıyla değil, sporu, sanatı ve kültürüyle ortaya çıktığını aktaran Uysal, "Özellikle Olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizin bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'mızın bütün dünyaya duyurulması adına önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımız zaman bugüne kadar Belediye Spor Kulübümüz, toplamda 6 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 13 madalya kazandırmış. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak spora ciddi yatırım yaptıklarını ve önemli katkılar sunduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin spora ısındırılması, bunların gelecekte hayatlarının sporla iç içe olması çok önemlidir. Bunun için Büyükşehir olarak ciddi emek harcıyoruz ve katkı sunuyoruz. 15 yılda spora 3 milyarın üzerinde yatırım yapıldı. Milli Takımımızın 7 sporcusundan 6'sı kulübümüzün sporcular. Milli Takımın sporcuları Belediye Spor Kulübü'nün sporcularından oluşmuş desek abartmış olmayız."

Sporculardan başarıların devamını isteyen Uysal, şöyle devam etti:

"Avrupa ve Dünya Şampiyonasından sonra hedef olimpiyattır. Bu başarılar, olimpiyata yansımışsa tescillenmiş olur. Sadece bizim ülkemizin beklentisi sporcularımızın olimpiyatlarda başarılı olmalıdır. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşerse yaparız. Sizlerden de üzerinize düşeni fazlasıyla yapmanızı bekliyoruz."

- Şampiyonlara ödülleri verildi

Konuşmanın ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Rusya'nın Kazan şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Tekwando Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan İrem Yaman, Nafia Kuş ve Rukiye Yıldırım, gümüş madalya alan Hakan Reçber ile bronz madalya kazanan Deniz Dağdelen ve Sude Bulut'a ödüllerini verdi.

Ardından Avrupa Karate Şampiyonasında altın madalya alan Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur ile Kata dalında mücadele eden ve gümüş madalya kazanan Ali Sofuoğlu ile kumite finallerinde bronz madalya alan Uğur Aktaş ve Merve Çoban da ödüllerini Uysal'ın elinde aldı.

Ayrıca Tunus'ta düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Görkem Polat ile Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise altın madalya alan Muhammet Hamza Bakır da ödüllendirildi.

Ödül töreni, sporcuların Uysal ile toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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