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İBB temmuzda çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

İBB temmuzda çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi temmuz ayında Yeşilçam filmleri gösteriminden caz festivaline, sergi açılışlarından yeni kitaplara kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kültür AŞ tarafından yürütülecek kültür sanat programı kapsamında Topkapı Kültür Park'nda yer alan Amfi Tiyatro'da cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 21.30'da Yeşilçam filmleri gösterilecek. Yeşilçam Film Günleri, 5 Temmuz'da Muhsin Bey filminin basın gösterimiyle başlayacak.

Film gösterimleri, 6 Temmuz'da "Süt Kardeşler", 7 Temmuz'da "Tosunpaşa", 8 Temmuz'da "Neşeli Günler", 13 Temmuz'da "Selvi Boylum Al Yazmalım", 14 Temmuz'da "Köyden İndim Şehire", 20 Temmuz'da "Namuslu", 21 Temmuz'da "Mavi Boncuk", 22 Temmuz'da "Yoksul", 27 Temmuz'da "Nereden Çıktı Bu Velet", 28 Temmuz'da "Bizim Aile", 29 Temmuz'da ise "Gözleri Ömre Bedel" filmi ile devam edecek.

Etkinlik çerçevesinde ağustos ve eylül aylarında ise "Her Gönülde Bir Aslan Yatar", "Hababam Sınıfı", "Arım Balım Peteğim", "Züğürt Ağa, "Korkusuz Korkak", "Tatlı Meleğim", "Derman", "Kapıcılar Kralı", "Öyle Olsun", "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", "Sakar Şakir", "Ah Güzel İstanbul", "Petrol Kralları", "Hababam Sınıfı Tatilde" ve "Lüks Hayat" filmleri gösterilecek.

- Temmuz ayında 10 kitap okuyucuyla buluşturulacak

Kültür AŞ, "Haseki Hürrem Sultan", "Büyük Osmanlı Tarihi", "İstanbul'un 100 Eğitimcisi", "100 Abdülhamid Eseri", "Fotoğraflarla İstanbul", "Mübeccel Hazineler", "Gravürlerle Kudüs", "İstanbul'un 100 Motifi", "2071'de İstanbul" ile "Joseph Schranz'dan Le Bosphore" adlı kitapları temmuz ayında kitapseverlerle buluşturmayı planlıyor.

"İstanbul’un Bilezik Yazıları" kitabı raflardaki yerini alırken "Fethin Kahramanları" ve "Marmara Kıraathanesi" kitaplarının da ikinci baskıları yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Şerefiye Sarnıcı, 25. İstanbul Caz Festivali etkinliklerinde müzikseverlere açılacak. Sarnıçta temmuz ayında ise Süleyman Saim Tekcan'ın sergi açılışı yapılacak.

Öte yandan Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Yerebatan Sarnıcı'nda da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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