İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Tuzla’da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan yayılan yoğun koku büyük paniğe oldu.

İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde dün akşam saatlerinde çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Koku, çok sayıda kişinin özellikle de çocukların hastalanmasına yol açtı. Çevredekiler, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere giderken, görevliler koruyucu kıyafet ve gaz maskesi taktı. Belediye, Emniyet, İSKİ ve itfaiye, kokunun kaynağını belirleyebilmek için gece boyunca atıksu kanallarında ölçüm yaptı.

AFAD'IN İLK TESPİTİ: CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı belirtildi.

AFAD'ın açıklamasının ardından İBB'den açıklama geldi.

İBB KOKUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir.” denildi.