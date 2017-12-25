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İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 21:57 | Son Güncelleme 58 dakika önce

İstanbul Tuzla'da yayılan genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Genizleri yakan koku ile ilgili AKOM ve İGDAŞ ekipleri harekete geçti. AFAD cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu belirtildi. İBB Tuzla'daki yoğun kokunun nedeninin atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığını açıkladı.

Tuzla’da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan yayılan yoğun koku büyük paniğe oldu.

İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde dün akşam saatlerinde çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Koku, çok sayıda kişinin özellikle de çocukların hastalanmasına yol açtı. Çevredekiler, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere giderken, görevliler koruyucu kıyafet ve gaz maskesi taktı. Belediye, Emniyet, İSKİ ve itfaiye, kokunun kaynağını belirleyebilmek için gece boyunca atıksu kanallarında ölçüm yaptı.

AFAD'IN İLK TESPİTİ: CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı belirtildi.

AFAD'ın açıklamasının ardından İBB'den açıklama geldi.

İBB KOKUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir.” denildi.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, gece yarısı Tuzla’ya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.

‘CEZASIZ BIRAKILMAYACAK’

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Twitter hesabından Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktasının tespit edildiğini açıklayarak şunları söyledi: “Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm.”

VATANDAŞLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Koku nedeniyle birçok kişi hastanelere akın etti. Hastanelere akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü.

İGDAŞ: DOĞALGAZ İLE İLGİSİ YOK

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan yeterli açıklama gelmemesi üzerine çok sayıda vatandaş Twitter'dan isyan etti.

Vatandaşların mesajlarından bazıları şöyle:

- Tuzla Tuzla olalı böyle koku görmemişti.

- Burnum yandı yahu nedir bu koku? Bir de tam spor yaparken denk geldi

- Tuzla daki kokunun tarifi Japon yapıştırıcısını açıp kokladığınızda aynı yoğunluğu geniz yakıcı derin nefes aldığınızda öksürük tutuyor. İBB 'araştırılıyor' diyor zehirliyse, 'ambulanslar hazır' diyor şaka gibi...

- Tuzla İstasyon Mahallesi’nde ciddi derecede hissedilen kimyasal kokusu var ve kimse ne olduğunu bilmiyor? Kim bilecek acaba?

- Tuzla bu kimyasal madde tüm canlılara zarar veriyor, bir açıklama yapar mısınız? İnsanlar ona göre tedbir alsınlar. Camlar kapalı olmasına rağmen nefes alınmıyor.

(DHA / İHA / AA)

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Resmen zehir soluyoruz. Gittikçede arttıyo koku nefes almayı zorlaştırıyo
Ülkede bir tedbirsizlik bir sorumsuzluk almış başını gidiyor Allah sonumuzu hayır etsin amin
Deprem habercisi!!!!
Terkedin kardeşim istanbulu orada sadece turizm olmalı kesinlikle imalatlar yasaklanmalı...
TUZLA KOKULU TUZLA
Büyük geçmiş olsun bunuda fetöye bağlarlar yarın:)
dunya lideriyiz yeeeaaaa
tuzla da araştırılsın ölenlerin %95 i hep kanser vermeden ölmüş hep o pislik fabrikalar yüzünden kapatın artık insanları insan yerine koyun ...
Sizce de chemtrails'i araştırma zamanı gelmedi mi artık, her gün zehir soluyoruz...
aritmadan geliodur pahali die ilac atmiyolardi onun yerine herkes yatinca kapaklari aciyokardi les gibi kokuyodu yazik bu ulkede insanin degeri hic yok sokaklar les camur kuru havada insaatlarin sulari yollarda tren yolu yapimlarinda sokaklar camur havada insaat yikintilarinin tozu nu kucucuk cocuklar soluyor beton kamyonlari yollara cimento dokuyor araba yikatiyosunuz yarim saate ustu 1 parmak toz yarina taniyamiyosunuz zaten yazik istanbul bitik her yer 30-40 senelik binalarin kanserojen tozlari 7 den 70 e herkez soluyor
İskinin arıtma tesisleri hiç olmaması gereken yerde, sahilde. Ve bu tesisin bacalarından sızdırılan gaz inanılmaz şekilde rahatsız edici. Pahalı olduğundan dolayı tesislerin bacalarına yeterli düzeyde filtre sistemi takılmayarak burada yaşayan insanlara bu durum reva görülüyor. Yetkililerin bir şey yapacağına inanmıyorum da yine de duyurmuş olalım.
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