İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Tuzla’da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan yayılan yoğun koku büyük paniğe oldu.
İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde dün akşam saatlerinde çevreye yoğun bir koku yayıldı.
Koku, çok sayıda kişinin özellikle de çocukların hastalanmasına yol açtı. Çevredekiler, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere giderken, görevliler koruyucu kıyafet ve gaz maskesi taktı. Belediye, Emniyet, İSKİ ve itfaiye, kokunun kaynağını belirleyebilmek için gece boyunca atıksu kanallarında ölçüm yaptı.
AFAD'IN İLK TESPİTİ: CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ
AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı belirtildi.
AFAD'ın açıklamasının ardından İBB'den açıklama geldi.
İBB KOKUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir.” denildi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, gece yarısı Tuzla’ya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.
‘CEZASIZ BIRAKILMAYACAK’
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Twitter hesabından Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktasının tespit edildiğini açıklayarak şunları söyledi: “Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm.”
VATANDAŞLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
Koku nedeniyle birçok kişi hastanelere akın etti. Hastanelere akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü.
İGDAŞ: DOĞALGAZ İLE İLGİSİ YOK
Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Konuyla ilgili resmi kaynaklardan yeterli açıklama gelmemesi üzerine çok sayıda vatandaş Twitter'dan isyan etti.
Vatandaşların mesajlarından bazıları şöyle:
- Tuzla Tuzla olalı böyle koku görmemişti.
- Burnum yandı yahu nedir bu koku? Bir de tam spor yaparken denk geldi
- Tuzla daki kokunun tarifi Japon yapıştırıcısını açıp kokladığınızda aynı yoğunluğu geniz yakıcı derin nefes aldığınızda öksürük tutuyor. İBB 'araştırılıyor' diyor zehirliyse, 'ambulanslar hazır' diyor şaka gibi...
- Tuzla İstasyon Mahallesi’nde ciddi derecede hissedilen kimyasal kokusu var ve kimse ne olduğunu bilmiyor? Kim bilecek acaba?
- Tuzla bu kimyasal madde tüm canlılara zarar veriyor, bir açıklama yapar mısınız? İnsanlar ona göre tedbir alsınlar. Camlar kapalı olmasına rağmen nefes alınmıyor.
(DHA / İHA / AA)
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