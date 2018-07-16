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İBB VE BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVET ÖNÜNDE 15 TEMMUZ NÖBETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 01:26 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası ve Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı.  Görüntü dökümü: --------------- -Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünden görüntüler -İBB önünden görüntüler -Genel ve detaylar 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası ve Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı.

Görüntü dökümü:
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-Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünden görüntüler
-İBB önünden görüntüler
-Genel ve detaylar

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