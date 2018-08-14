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İBB yaklaşık 35 bin üniversite adayına rehberlik hizmeti verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

İBB yaklaşık 35 bin üniversite adayına rehberlik hizmeti verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren yaklaşık 35 bin öğrenciye tercih döneminde ücretsiz danışma hizmeti sundu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 14 yıldır devam eden Tercih Danışma Merkezleri, bu yıl İstanbul'un 9 meydanında ve ALO 153 üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Avrupa Yakası'nda 4 platform, 2 otobüs, 48 tercih uzmanı, 8 destek personeli, Anadolu Yakası'nda 3 platform, 25 tercih uzmanı, 5 destek personeli ile üniversite adayı gençlerin tercihinde yardımcı olundu. ALO 153 tercih merkezinde ise 24 tercih uzmanı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gençlere rehberlik yaptı.

Tercih Danışma Merkezleri, 1-14 Ağustos tarihlerinde Bakırköy, Şirinevler, Gaziosmanpaşa, Şişli Cevahir önü, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar meydanlarında kurulan çadırlarda, Beşiktaş ve Silivri'deki Mobil Tercih Merkezi’nde ve ALO 153 üzerinden yaklaşık 35 bin gencin üniversite tercihlerine rehberlik yaptı.

14 yıldır devam eden projede bugüne kadar 500 bini aşkın gence hizmet verildi.
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- Engelli öğrencilere evlerinde hizmet verildi

Bu yıl engelli üniversite adayları için Mobil Tercih Ekibi kuruldu.

Mobil tercih hizmetinden yararlanmak için başvuran engelli öğrencilerin evlerine giderek üniversite tercihleri yapmaları sağlandı. Bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan proje ile 30 engelli gence evinde üniversite tercihinde rehberlik hizmeti sağlandı.

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İBB mobil tercih yks

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