İBB Yaz İzci Kampı başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yaz İzci Kampı'nın ilk dönemi başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2018 yaz izci kamplarına öğrenci alımı yapılıyor.
Her yıl yoğun katılımla gerçekleştiği belirtilen yaz izci kampının ilk dönem izcileri Anadolu Yakasında Kadıköy Haydarpaşa ve Avrupa Yakasında belediyenin Saraçhane'deki binası önünden anne ve babaları tarafından uğurlandı.
Otobüslerle yolcu edilerek Beykoz'daki kampa yerleştirilen 10-15 yaş arası çocukların bir haftalık eğitimleri başladı. Yaz izci kampının ilk dönemine yaklaşık bin izci katıldı. 9 Eylül'e kadar birer haftalık olmak üzere 10 eğitim dönemi şeklinde düzenlenecek kamplara katılan çocuklar, izcilik faaliyetleri kapsamında çadır kurma, doğada kalma, ateş yakma teknikleri, ilk yardım, telsiz - haberleşme, çevre ve orman gibi konularda eğitimler alacak.
İzcilere, bu eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim, okçuluk, kano, kürek, trafik, itfaiye ve yangın eğitimleri de verilecek. Ayrıca çocuklar, resim, müzik, drama, yüzme, bisiklet, binicilik, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru, atıcılık ve oryantiring gibi bireysel ve takım etkinliklerine katılma imkanı bulacak.
Beykoz Yaz İzci Kampı'nda katılımcıların yemekten sağlığa, barınmadan temizliğe kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kampta acil durumlara müdahale edebilmek için daimi olarak ambulans, doktor, güvenlik ile sağlık ekibi ve itfaiye gibi müdahale ekipleri 24 saat boyunca hazır bulunduruluyor.
İBB Yaz İzci Kampı'na katılmak isteyen tüm izci adayları www.ibb.istanbul ya da izcilik.ibb.istanbul adreslerinde bulunan 'kayıt' adımlarını takip ederek istedikleri kamp dönemine kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca 0212 600 87 00 numaralı telefon numarasından da detaylı bilgi alınabiliyor.
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