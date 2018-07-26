Türkiye'nin başlattığı yerli ve milli üretim hamlesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalanacak. Protokolle, genç girişimcilerin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi ile temasın kuvvetlendirilmesi, yüksek potansiyelli girişimler ile yeni teknolojilerin erken tanınması, farklı alanlarda yetkinlikleri olan kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Fikir sahibi girişimcilere teknolojik ekipman ve laboratuvar imkanı sunmak için Şişhane Metrosu'nda kurulan merkez, 15 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Türkiye'de ilk olarak Başakşehir'de hayata geçirdiği "Living Lab - Yaşam Merkezi" projesi, "Zemin İstanbul" adıyla İstanbul geneline yayılıyor.

İBB Avrupa Birliği Müdürlüğü tarafından yürütülen proje Kuluçka Merkezi, Deneyim Merkezi, Eğitim ve Etkinlik Merkezi olmak üzere 3 ana merkez ve Animasyon Stüdyosu'ndan oluşuyor. Merkezlerde yaratıcı fikir sahibi bireylere veya küçük işletmelere iş geliştirme imkanı sağlayacak her türlü donanım, yazılım, ekipmanın yer aldığı ofis ve atölye imkanı da bulunuyor.

- Yerli ve milli ürün sayısı artacak

Girişimcilere yönelik altyapı hizmeti veren Zemin İstanbul, İstanbulluların yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamı sunacak. Böylece Türkiye'nin kalkınma ivmesini güçlendirecek yerli ve milli ürün sayısının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca yeni ürünler seri üretime geçmeden önce vatandaşın beğenisine sunulup değerlendirmeleri alınarak, gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan vatandaşın sürece dahil edilmesi, öneri ve eleştirilerinin dikkate alınması ve düzenlenmesi sistemi uygulanacak.

Lokasyon olarak ulaşım ağlarının merkezinde yer alan Zemin İstanbul'a yılda 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.