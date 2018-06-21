İBB'de 12 bin 850 işçi için toplu sözleşme imzalandı

Gökhan ÇELİK - Selen ÖZÇELİK, İSTANBUL (DHA), İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 iştirakinde çalışan toplam 12 bin 850 işçi için toplu sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Toplu sözleşmeniniz hayırlı olsun. Birlikte omuz omuza çalışıp, İstanbul’u dünyaya örnek bir belediye yapacağız” dedi.

İBB Saraçhane binasında yapılan imza törenine başta İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Hak

