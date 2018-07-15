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İBB'den "15 Temmuz" tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 12:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bazı tedbirler aldı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bazı tedbirler aldı. İBB'nin 'Vatandaşların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki büyük buluşması için' başlığıyla duyurduğu tedbirler şöyle:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ŞEHİTLER ANITI:
*Miting alanına giren vatandaşlara üç noktadan 90.000 adet kumanya dağıtımı yapılacak.
*Miting alanına köprü trafiğe kapatıldıktan sonra 150.000 adet su paletlerle dizilecek.
*Sahnenin olduğu kısımda basın için bir adet mobil büfe, personel için bir adet mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak.
*15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında 47 adet mobil tuvalet hizmet verecek.

HALKLA İLİŞKİLER (Alo 153):
*15 Temmuz Günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet Mezarlıklarında mobil iletişim araçlarımız kurularak, mevlit okutulacak.
*15 Temmuz günü meydanlarda bulunan Beyaz Masa iletişim noktaları saat 01:00'e kadar açık olacaklar.
*Yerinde çözüm araçları tüm meydanlarda ve etkinlik alanlarında hazır bulunacak.
*15 Temmuz Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız hafta boyunca ev ve işyerlerinde ziyaret edilmektedir.
*Aksaray 15 Temmuz tanıtım ofisi ve mobil araçlardan bayrak, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak.

İBB SARAÇHANE:
*Şehitler için okunan mevlitten sonra cami önünde şerbet dağıtımı yapılacak.
*Hamidiye tarafından halka 60.000 adet su dağıtılacak.
*10.000 kişilik su, kumanya ve meyve suyu dağıtımı yapılacak.
*Bayrak ve tishort dağıtımı yapılacak.
*İhtiyaç halinde hasır dağıtımı yapılacak.
*Saraçhane önünde beş noktadan özel kumanya dağıtımı yapılacak. Anıt açılışından Sonra 5000 kişilik etli pilav, ayran, tatlı, dağıtımı yapılacak.
*Edirnekapı Şehitliği'ne 2 Mobil büfe hizmet verecek.
*Çengelköy Mezarlığı'nda 1 Mobil büfe hizmet verecek.
*Karacaahmet Mezarlığı'nda yemek dağıtacak.
*İBB Şirketleri binaları 15 Temmuz'u unutturmamak için görsellerle donattı.

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