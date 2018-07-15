İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bazı tedbirler aldı. İBB'nin 'Vatandaşların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki büyük buluşması için' başlığıyla duyurduğu tedbirler şöyle:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ŞEHİTLER ANITI:

*Miting alanına giren vatandaşlara üç noktadan 90.000 adet kumanya dağıtımı yapılacak.

*Miting alanına köprü trafiğe kapatıldıktan sonra 150.000 adet su paletlerle dizilecek.

*Sahnenin olduğu kısımda basın için bir adet mobil büfe, personel için bir adet mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak.

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında 47 adet mobil tuvalet hizmet verecek.

HALKLA İLİŞKİLER (Alo 153):

*15 Temmuz Günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet Mezarlıklarında mobil iletişim araçlarımız kurularak, mevlit okutulacak.

*15 Temmuz günü meydanlarda bulunan Beyaz Masa iletişim noktaları saat 01:00'e kadar açık olacaklar.

*Yerinde çözüm araçları tüm meydanlarda ve etkinlik alanlarında hazır bulunacak.

*15 Temmuz Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız hafta boyunca ev ve işyerlerinde ziyaret edilmektedir.

*Aksaray 15 Temmuz tanıtım ofisi ve mobil araçlardan bayrak, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak.