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İBB’den 6 bin öğrenciye 20 branşta spor seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 6-15 yaş arasındaki öğrencilere yönelik 20 branşta verdiği spor eğitimine 6 bin öğrenci katılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğü projeyle 45 okuldaki spor salonlarında ücretsiz olarak verilen kurslarda 6 bin öğrenci eğitim görüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kış spor okullarının tanıtımı için, Avcılar'daki Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan İBB spor tesisleri ve okul spor salonları denetim sorumlusu Ozan Karakiraz, 30 Ekim’de başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek kurslarda, alanlarında uzman 70 antrenör ve beden eğitimi öğretmeninin, öğrencilere eğitim verildiğini belirtti.

Karakiraz, 6-15 yaş arası çocukları kapsayan kurslarda basketbol, futbol, karate, jimnastik, güreş, badminton gibi 20 farklı branşta eğitim verildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak temel amacımız öncelikle gençlerin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını ve bunun yanı sıra, spor kültürüyle yetişen bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple çocuklarımıza fiziki, bedeni ve ruhi her alanda faydası olacağını düşündüğümüz bu çalışmaları yürütüyoruz."

Karakiraz, kayıt sayısı arttıkça yeni okul ve salonların da hizmete açılacağı projeden faydalanmak için, spor salonu olan okullara başvuru yapmanın yeterli olacağını sözlerine ekledi.

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İBB'den spor seferberliği

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