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İBB’den Dudullu trafo merkezindeki patlamayla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Dudullu Trafo Merkezi’nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Dudullu Trafo Merkezi’nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayın meydana geldiği trafo merkezi ile Dudullu Metrosu’na enerji verilmemektedir. Patlama nedeniyle metro seferlerinde aksama yoktur. Trafo binası yeni inşa edilmiş olup, tüm bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş test aşamasındadır" denildi.
TEİAŞ 4.Bölge Müdürlüğü Dudullu Metro Trafo Merkezi’nde çalışmalr sırasında patlama meydana gelmişti. Patlamada bir işçi ölürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı bir açıklama yaptı.
Patlama nedeniyle metro seferlerin bir aksamanın olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TEİAŞ’A ait "Dudullu Metro Trafo Merkezi" nde (henüz metro hatları için hizmet vermemekte olan) saat 12.47 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamayla birlikte çıkan yangını İstanbul İtfaiyesi Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan grupları müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Daha sonra yapılan incelemede bir vatandaşın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Olayın meydana geldiği trafo merkezi ile Dudullu Metrosu’na enerji verilmemektedir. Patlama nedeniyle metro seferlerinde aksama yoktur. Trafo binası yeni inşa edilmiş olup, tüm bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş test aşamasındadır. Herhangi bir metro hattını etkilemesi söz konusu değildir. Metro inşaatları tamamlandıktan sonra bu trafo merkezinden metro hatlarına enerji verilmesi planlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz."

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