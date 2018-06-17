İBB'den Hartum Belediyesi'ne 10 otobüs

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sudan'ın başkenti Hartum'a 10 adet otobüs, yedek parça ve montaj aletleri hibe etti.

Alınan bilgiye göre, Hartum Belediyesi'nin İBB'den otobüs talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çalışma başlattı. Hartum Belediyesi'nin otobüs ihtiyacının gidermesine katkı sunmak amacıyla İBB ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA) arasında, "Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı.

Protokol çerçevesinde Hartum Belediyesi'ne verilmek üzere her biri 12 metre uzunluğunda 10 adet solo otobüs hazırlanırken, bunların yedek parçaları ve montaj aletleriyle birlikte bir ekibin Sudan'a giderek otobüslerin teslimi yönünde rapor hazırlandı.

Rapor, Belediyenin Hukuk ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonlarında görüşüldü. Komisyonlarda olumlu değerlendirilen rapor, İBB Meclisi'nde ele alındı. Konu meclis toplantısında görüşülürken CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 1989 yılında askeri bir darbe ile yönetime geldiğini, dolayısıyla darbeci yönetimlere yardım edilmemesi gerektiğini savundu.