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İBB'den Hartum Belediyesi'ne 10 otobüs

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Sudan'ın başkenti Hartum'a 10 adet otobüsün hibe edilmesini oy birliğiyle kabul etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sudan'ın başkenti Hartum'a 10 adet otobüs, yedek parça ve montaj aletleri hibe etti.

Alınan bilgiye göre, Hartum Belediyesi'nin İBB'den otobüs talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çalışma başlattı. Hartum Belediyesi'nin otobüs ihtiyacının gidermesine katkı sunmak amacıyla İBB ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA) arasında, "Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı.

Protokol çerçevesinde Hartum Belediyesi'ne verilmek üzere her biri 12 metre uzunluğunda 10 adet solo otobüs hazırlanırken, bunların yedek parçaları ve montaj aletleriyle birlikte bir ekibin Sudan'a giderek otobüslerin teslimi yönünde rapor hazırlandı.

Rapor, Belediyenin Hukuk ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonlarında görüşüldü. Komisyonlarda olumlu değerlendirilen rapor, İBB Meclisi'nde ele alındı. Konu meclis toplantısında görüşülürken CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 1989 yılında askeri bir darbe ile yönetime geldiğini, dolayısıyla darbeci yönetimlere yardım edilmemesi gerektiğini savundu.

Merter, ayrım gözetmeksizin tüm darbecilere karşı olmak gerektiğini, Beşir'in Birleşmiş Milletler tarafından Güney Sudan'da katliam yapmakla suçlandığını ileri sürdü. Merter, buna rağmen otobüslerin halk tarafından kullanılacağı için CHP olarak teklife "Evet" oyu vereceklerini söyledi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet ise otobüslerin Ömer El Beşir'e değil, Sudan halkına hizmet için gönderildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım yaparken Müslim - Gayr-i Müslim ayrımı yapmadığını belirten Selamet, "Daha önce deprem yaşanan Haiti'ye yardım gönderildi. Gönderilen otobüslere Sudan Cumhurbaşkanı binmeyecek. Oradaki garibanlar binecek." dedi.

Hukuk Komisyonu Başkanı Sibğetullah Şahin de 10 adet solo otobüs, yedek parçaları, montaj aletlerinin Sudan Cumhurbaşkanlığı'na değil, Sudan halkına gönderileceğini belirtti. Şahin, önümüzdeki günlerde teknik bir ekibin Hartum'a giderek otobüslerin montajını yaparak Hartum halkının hizmetine sunacağını vurguladı.

Konuşmaların ardında yapılan oylamada, teklif oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

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