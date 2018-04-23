İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kanser hastası ile şehit ve gazi çocukları için etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri iki hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören yüzlerce çocuğu ziyaret ederken, bir şehit çocuğunun da isteğini yerine getirdi.

Ekipler, ilk olarak Şişli Hamidiye Etfal ile Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanelerinin onkoloji bölümlerinde tedavi gören 250 çocuğu ziyaret etti.

Burada kanserle mücadele eden çocukları yalnız bırakmayarak onları çeşitli hediyelerle sevindiren ekipler, daha sonra 2015 yılında Mardin'de şehit edilen güvenlik görevlisi Mehmet Hüseyin Balta'nın kızı Ayşe Balta'nın paraşütle atlama hayalini gerçekleştirdi.

Balta'nın hayali, Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon birimi tarafından Tekirdağ'da gerçek oldu.

Ayrıca şehit ve gazi ailelerin çocukları için Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda 23 Nisan kutlaması yapıldı. Çocuklara daha sonra Miniatürk Park alanında yemek ikram edildi ve çeşitli hediyeler verilerek mutluluklarına ortak olundu.