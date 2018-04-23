HABER

İBB'den "özel" çocuklar için 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kanser hastası ile şehit ve gazi çocukları için etkinlik düzenlendi - Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, iki hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören 250 çocuğu ziyaret ederek hediyeler verdi - Ekipler, şehit kızı Ayşe Balta'nın paraşütle atlama isteğini yerine getirirken, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına yönelik de kutlama programı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kanser hastası ile şehit ve gazi çocukları için etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri iki hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören yüzlerce çocuğu ziyaret ederken, bir şehit çocuğunun da isteğini yerine getirdi.

Ekipler, ilk olarak Şişli Hamidiye Etfal ile Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanelerinin onkoloji bölümlerinde tedavi gören 250 çocuğu ziyaret etti.

Burada kanserle mücadele eden çocukları yalnız bırakmayarak onları çeşitli hediyelerle sevindiren ekipler, daha sonra 2015 yılında Mardin'de şehit edilen güvenlik görevlisi Mehmet Hüseyin Balta'nın kızı Ayşe Balta'nın paraşütle atlama hayalini gerçekleştirdi.

Balta'nın hayali, Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon birimi tarafından Tekirdağ'da gerçek oldu.

Ayrıca şehit ve gazi ailelerin çocukları için Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda 23 Nisan kutlaması yapıldı. Çocuklara daha sonra Miniatürk Park alanında yemek ikram edildi ve çeşitli hediyeler verilerek mutluluklarına ortak olundu.

ANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat ettiANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat etti
Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!
CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazi Aileleri İBB onkoloji bölümleri Şehit Çocukları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.