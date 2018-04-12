İBB'nin 2017 yılı Faaliyet Raporu onaylandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2017 yılı Faali̇yet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Meclis toplantısının 4. birleşimi Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda 2017 yılı Faaliyet Raporunu Meclis'e sunan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, son bir yılda gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi. İstanbul'un, ülke ölçeğinde, yüksek nüfuslu büyük bir şehir olduğunu ifade eden Uysal, buranın gücü ve cazibesinin ülke ekonomisi için ayrı bir değer taşıdığını söyledi. Uysal, "Milli gelirimizin yüzde 43'ü bu şehirde üretiliyor. Dış ticaretimizin yarıdan fazlası İstanbul’da gerçekleşiyor.Toplam kamu yatırımları içinde İstanbul’un payı yüzde 25’tir. Bu rakamlar İstanbul’un ekonomik faaliyetlerde öncü olduğunu gösteriyor." diye konuştu. Uysal, İstanbul'a 15 yılda çok büyük yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, toplam yatırım miktarının 128 milyar lirayı aştığını söyledi. Bu sürede önceliği ulaşım yatırımları olarak belirlediklerine dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"En büyük payı ulaşıma ayırdık. Tam 57 milyar lira harcadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığına kadar bu şehirde hiç metro yoktu. İstanbul’un ilk metrosu olan Taksim-Levent hattı, Sayın Cumhurbaşkanımızın eseridir. Hizmet ve icraat belediyeciliğinin birçok uygulaması bu tarihte başladı. Bu bir gerçektir. Bütün Türkiye’de yerel yönetim anlayışı kökten değişmiştir. Biz de bu yolun takipçileri olarak hizmet ve icraat odaklı anlayışı aynen sürdürüyoruz. 2017'de ulaşım yatırım ve hizmetlerimiz her yıl olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. Ek bütçeyle 2017 yılı Büyükşehir bütçemiz 19 milyar 639 milyon liraydı. Ulaşım yatırımımız yaklaşık 6 milyar 800 milyon lira oldu. Bu rakam yatırım bütçemizin yarıdan fazlasını oluşturuyor. Ulaşım bütçesinin en büyük payını her zaman olduğu gibi raylı sistemler alıyor." Üsküdar-Sancaktepe metro hattının ilk etabını aralık ayında açtıklarını hatırlatan Uysal, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın katılımıyla bu hattın Üsküdar-Yamanevler bölümü hizmete girdi. Bu hat günde 85 bin yolcu taşıyor. İnşallah bu yıl hattın diğer kısmını hizmete alacağız. Bu kısım Yamanevler-Çekmeköy-Sancaktepe bölümüdür. Toplam 7 istasyon ve 9,5 kilometreden oluşuyor, sürücüsüz metro sistemine sahip. Dünyada İstanbul’dan başka sadece 6 şehirde var. Tamamı açıldığında, bu hat, Anadolu Yakası’nın en büyük raylı sistemlerinden biri olacak. Şu anda 160 kilometre raylı sisteme sahibiz. Bu yıl 110 kilometre raylı sistem daha hizmete girecek. Böylece yıl sonunda 270 kilometre raylı sistem ağımız olacak."

- "11 kilometre uzunluğunda 3 tünel yolun inşaatı devam ediyor" Gebze-Halkalı Banliyö hattından bahseden Uysal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan ve İstanbul’u baştan başa kateden bu hattın, toplam 63 kilometre olduğunu açıkladı. Uysal, şu bilgileri verdi: "10 ilçemizin merkezinden geçen bu hattın günlük kapasitesi 1,5 milyon yolcu. Hizmete girdiğinde İstanbul’un ana ulaşım aksını oluşturacak, aynı zamanda metrobüsü de rahatlatacak. Ayrıca Dudullu-Bostancı hattının bir bölümünü de bu yıl açmayı hedefliyoruz. Bu hattın 10,2 kilometrelik bölümünü oluşturan Bostancı-İDO iskelesi - İMES Sanayi Sitesi güzergâhını hizmete alacağız. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını da bu yıl hizmete almayı planlıyoruz. Bu raylı sistem hattı da çok büyük bir aks olacak. 8 ilçemizden geçen bu hat, 18 kilometre. Günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Tarihi Yarımada’ya ulaşan yeni bir tramvay projesini de başlattık. Bu hat Eminönü-Alibeyköy tramvayıdır. İnşaatına devam ediyoruz. 10 kilometrelik yeni tramvayımız; Eminönü, Eyüp ve Alibeyköy ulaşımına büyük rahatlık getirecek. Raylı sistemi yatırımlarına devam ederken, kara yolu yatırımlarını da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. 2017 yılında 26 yol ve kavşak bitirdik. 38 yol ve kavşak inşaatımız ise devam ediyor."

Bugüne kadar İstanbul'da yapılan kara yolu tünellerinin uzunluğunun 17 kilometreyi bulduğunu aktaran Uysal, Piyalepaşa-Dolmabahçe ile Sarıyer-Çayırbaşı tünellerinin daha önce hizmete girdiğini hatırlattı. Uysal, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılan Kasımpaşa-Hasköy tünelini bu yılın başında hizmete aldıklarını, bu tünelin kamulaştırma çalışmalarını Büyükşehir olarak yaptıklarını söyledi. Uysal, şunları kaydetti: "11 kilometre uzunluğunda 3 tünel yolun inşaatı devam ediyor. Bu tünel yollar; Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca ve Eyüp-Alibeyköy tünelleridir. İstanbul’un otopark sorununa çözüm için otopark yatırımlarımız da devam ediyor. Bugüne kadar kapalı-açık, yer üstü-yer altı toplam 677 otopark yaptık. Bu otoparkların araç kapasitesi 94 bindir. 25 bin araçlık 67 yeni otoparkımızın inşaatı sürüyor. 2017’de ise 3 bin araç kapasiteli otopark inşaatını bitirdik. Okul bahçelerinin altına otopark yapmayı planlıyoruz. Beş okul bahçesinin zemin altına otopark yapıyoruz. Bu otoparkların üçünü Beşiktaş’ta diğerlerini Ataşehir ve Fatih ilçelerimizdeki okul bahçelerine inşa edeceğiz."

- iTaksi uygulaması İBB Başkanı Uysal, 2017 yılında yaptıkları önemli bir çalışmanın da iTaksi uygulamasını başlatmak olduğuna işaret ederek, "Kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli bir yazılıma sahip. iTaksi ile hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yolculuk yapmasını hedefliyoruz. Bu sistemle kazanan taksici esnafımız ve İstanbullu olacaktır. Şu anda 5 bin taksi uygulamaya dahil oldu. Artık müşteriler taksi hizmetine daha kolay ulaşıyor. Taksiler trafikte boş dolaşmıyor. İstanbulkart'la da ödeme kolaylığı getirdik. Yerli ve milli bu sistemin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bu uygulamayla taksilerde yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. 2017 bütçesinde ikinci sırayı çevre yatırımlarına ayırdıklarını vurgulayan Uysal, şöyle devam etti: "Büyükşehir bütçesinden 2 milyar 365 milyon lira harcadık. Bu rakam Çevre Koruma, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarımızın yatırımlarından oluşuyor. İSKİ’yi dahil ettiğimizde konsolide çevre yatırımlarımız 2017’de 6,5 milyar liradır. Görüldüğü gibi ulaşımla birlikte çevre en büyük yatırım ve hizmet kalemimizdir. Çevre yatırımlarımızda derelerin ıslahı büyük bir paya sahip. 2017’de 18 derenin ıslahını tamamladık, toplam uzunluğu 10,6 kilometredir. Uzunluğu 11 kilometreyi bulan 17 derede ıslah çalışmamız devam ediyor. İstanbul günde yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketen bir şehir. Hem İstanbul’a su temin etmek hem de atık suları arıtmak önemli bir konudur. Melen sistemi ile İstanbul’un su ihtiyacını 2050’ye kadar karşıladık. Melen'in iki etabı bitti. Yılda 720 milyon metreküp su getiriyoruz. Üçüncü etabının inşaatına devam ediyoruz. Melen sistemiyle, su rezervimizi ikiye katlamış olacağız, 1 milyar 77 milyon metreküp su kaynağı elde ediyoruz."

- "İstanbul’da günde 19 bin 200 ton çöp toplanıyor" Çevreyle ilgili önemli bir başlığın da atık yönetimi olduğunu belirten Uysal, İstanbul’da günde 19 bin 200 ton çöp toplandığını söyledi. Çöpün, sadece evsel atıklardan oluşmadığını ifade eden Uysal, sanayi, tıbbi ve tehlikeli madde atıklarını da çöp olarak değerlendirdiklerini aktardı. Uysal, "Çöplerin ayrıştırılması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü başlı başına bir sanayidir. Tüm bu sürece 'atık yönetimi' diyoruz. Bugün vahşi depolama İstanbul’da tarih olmuştur. 1994 yılına kadar çöpler açık alanlara yığılıyordu. Sızan çöp suyu, yer altı sularını ve toprağı zehirliyordu.Tehlikeler ve riskler çok fazlaydı. Bugün çok şükür ki, bunların hiçbirinden eser yok. İstanbul'un atık yönetimi, Avrupa’nın en iyilerinden. Şu anda 3 katı atık aktarma merkezi inşaatımız sürüyor. Başakşehir, Eyüpsultan ve Sancaktepe’deki bu merkezlerin toplam kapasitesi günde 8 bin 500 tondur." şeklinde konuştu. - Hafriyat kamyonlarına düzenleme Çevreyi yakından ilgilendiren bir başka uygulamayı da hayata geçirdiklerine değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Hafriyat kamyonlarına bir düzenleme getirdik. Tümünü sistem içine aldık, güzergahlarını belirledik, denetimleri artırdık. Artık hafriyat kamyonları Araç Takip Sistemi ile kontrol altında. Bu sisteme dahil olmayan kamyonlar trafikten men ediliyor. Döküm sahaları ve belirlenen güzergâh dışında dökümü engelliyoruz. Çevre faaliyetlerimiz arasında bir diğer önemli başlığımız da yeşil alan, park, bahçe ve ağaçlandırma çalışmalarıdır. Yeşil alanları artırmaya ve ağaçlandırmaya büyük önem veriyoruz. 2017 yılında şehrimize 2 milyon metrekare daha yeşil alan kazandırdık. İstanbul’un yeşil alan miktarı böylece 87 milyon metrekareye ulaşmış oldu. Kişi başına yeşil alanda 6 metrekareye ulaştık. Daha önce bu miktar 1,5 metrekareydi. 2017 yılında 5 park ve bahçe daha yaptık. 21 park ve bahçe yapımı sürüyor. İstanbul’a 2017 yılında 179 bin ağaç diktik." Uysal, Feriköy'deki İSKİ binasını yıkıp yerine park yapacaklarını belirtti. Aksaray’daki İSKİ binasını yıktıklarını hatırlatan uysal, orayı da park olarak düzenleyeceklerini açıkladı.

- İstanbul'da kentsel dönüşüm İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Uysal, şunları kaydetti: "Bugüne kadar tamamlanan ve etaplar halinde süren kentsel dönüşümler yaptık. Büyükçekmece Mimar Sinan ve Tepecik’te, Küçükçekmece Ayazma’da, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde, Bayrampaşa Cezaevi alanında, Eyüp Finanskent’te kentsel dönüşümler yaptık. Şimdi İstanbul’da kentsel dönüşümü daha da hızlandırmak istiyoruz. Kentimizi yenilenmek ve depreme dayanıklı hale getirmek için Büyükşehir olarak hazırlıklarımızı yaptık. İmar artışı yapmadan yerinde dönüşüm yapacağız. Kimseden para almayacağız. 100 metrekare daire sahibine 80 metrekare daire vereceğiz. Bu yüzde 20’ye Büyükşehir olarak biz de maddi katkı sağlayarak dönüşümü finanse edeceğiz. Anlaşıp bize gelen ev sahiplerinin dönüşümünü üstleniyoruz. Kiptaş bu dönüşüm faaliyetlerinde etkin rol alacak. Bu yıl kentsel dönüşüme 1 milyar lira ayırdık. Şimdiye kadar üç yerde bu modeli uygulamaya başladık. Büyükçekmece Mimar Sinan’da, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya, Beyoğlu Okmeydanı Van Blokları’nda kentsel dönüşüme başlıyoruz. Büyükçekmece Mimar Sinan dönüşümü 24 dönümlük bir alanda yapılacak. 320 konutluk bir proje. Burada dönüşüme devam edeceğiz. Ayrıca Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesinde bin 400 konutluk bir dönüşüm yapacağız. Bu proje de örnek bir çalışma olacak. Okmeydanı Van Blokları da anlaşmayla kentsel dönüşüm modeline katılıyor. Yıkıp yeniden yapacağız. İlk etapta 120 konutun dönüşümünü sağlayacağız. Okmeydanı dönüşümü devam edecek."

Mevlüt Uysal, Bayrampaşa Cezaevi alanındaki kentsel dönüşümde 2 bin 405 konutu bitirdiklerini hatırlattı. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetleri için 2 milyar lira harcama yaptıklarını dile getiren Uysal, 2017 yılında sosyal tesislerden 12 milyon 500 bin kişinin yararlandığını aktardı. 2017 yılında spor tesisi yatırımlarına devam ettiklerine değinen Uysal, 2017 yılında biri yüzme havuzu olmak üzere 3 spor tesisini bitirdiklerini ve 20 okula kapalı spor salonu kazandırdıklarını söyledi. Uysal, İSMEK'te 2017’de 285 bin kursiyer sayısına ulaştıklarını da dile getirdi. - Acil durumlar Büyükşehir olarak afet ve acil durumlara hazır olduklarına dikkati çeken Uysal, 2017 yılında bununla ilgili çalışmalara 380 milyon lira harcadıklarını söyledi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, şu bilgileri verdi: "AKOM ve itfaiye teşkilatımızı güçlendirdik. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta büyük bir yangın atlattık. Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Hastanesi’ndeki yangına itfaiye ekiplerimiz 4 dakika içinde müdahale etti. Bu olayda da görüldüğü üzere itfaiyemiz dünyanın en seçkin itfaiye teşkilatından biridir. İtfaiye teşkilatımızı güçlendiren yatırımlar yaptık. Yangın İstanbul’un neresinde olursa olsun itfaiyemiz 5 dakikada olaya müdahale edebilmektedir. 2017’de 25 bin yangını söndürdük. 120 itfaiye istasyonu ve 4 bin 296 personelle hizmet veriyoruz. Bayrampaşa Altıntepsi, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Yenikapı ve Sultanbeyli Battalgazi olmak üzere 4 itfaiye binasının yapımı devam ediyor. Dar alan itfaiye araçları alarak filomuzu takviye ettik. Muhtelif türde 856 itfaiye aracımız var, bunların 56’sını 2017 yılında filomuza kattık."

İBB Meclisi CHP Grubu, Uysal'ın konuşmasını eleştirerek, ret oyu vereceklerini açıkladı. CHP'li üye Gökhan Zeybek, 2017'de yapılanların yüzde 75'inin Kadir Topbaş dönemine ait olduğunu dile getirerek, "Bunun hesabını 2019 seçimlerinde vereceksiniz." dedi. Daha sonra İBB Meclisi'nde oylanan rapor, 150 kabul, 75 ret oyuyla onaylandı. Oylamada, AK Partili üyeler "Evet", CHP'li üyeler "ret" oyu kullandı. - Uysal eleştirilere cevap verdi Oylamanın ardından Mevlüt Uysal, kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı ve eleştirileri yanıtladı. Uysal, "Milli gelirimizin yüzde 43’ü bu şehirde üretiliyor. Dış ticaretimizin yarıdan fazlası İstanbul’da gerçekleşiyor. Toplam kamu yatırımları içinde İstanbul’un payı yüzde 25’tir. Bu rakamlar İstanbul’un ekonomik faaliyetlerde öncü olduğunu gösteriyor. İstanbul’a 15 yılda çok büyük yatırımlar yapıldı. Toplam yatırım miktarı 128 milyar lirayı aştı. Bu yatırımlarda önceliğimizi ulaşım yatırımlarına ayırdık ve ulaşıma 15 yılda tam 57 milyar lira harcadık." diye konuştu.

İBB'nin 2017 gider bütçesinin 19 milyar 639 milyon lira, gelir bütçesinin 15 milyar 39 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve öngörülen 4 milyar 600 milyon liralık borçlanmanın 2 milyar 678 milyon liralık kısmını borçlandıklarını dile getiren Uysal, "Yani daha az borçlandık ve bütçe dengesini sağlamış olduk. Bu rakamlar bize 2017 bütçesinin yüzde 96 ile gerçekleştiğini gösteriyor. Bu çok büyük bir başarıdır. Performansı çok iyi bir bütçe yılını geride bırakmış oluyoruz. İBB olarak 14,5 milyar lira borcumuz var. Bunun da yarısı kendi şirketimiz olan İGDAŞ'a. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarına göre şu anda İBB en iyi derecelerden birine sahip." ifadelerini kullandı. - 2017 Faaliyet Raporu'nun 4’te 3’ü Topbaş döneminden 2017 Faaliyet Raporu'nun 4’te 3’ünün Kadir Topbaş döneminde yapılan yatırım ve hizmetler olduğunu hatırlatan Mevlüt Uysal, “Biliyorsunuz 29 Eylül’de sizlerin oyuyla belediye başkanı seçildim. Biz Kadir Bey’i hiçbir zaman reddetmedik, reddetmeyiz. Kadir Bey, kendi iradesiyle İBB Başkanlığından ayrılmakla birlikte partimizde devam ediyor. Kadir Bey’i her zaman savunuruz. Geçmişte genel başkanlarını savunduklarını söyleyenler, Ankara’da genel başkanlarına nasıl sahip çıktıklarını anlatmak yerine, keşke 1994 yılında son CHP’li başkanlarına da sahip çıkabilselerdi." dedi.

İstanbul’da şu anda 160 kilometre raylı sistemin olduğunu, bu yıl yapımı devam eden 110 kilometre raylı sistemin daha hizmete gireceğini belirten Uysal, şunları kaydetti: "Böylece yıl sonunda 270 kilometre raylı sistem ağımız olacak. Dünyada aynı anda 110 kilometre metro yapımı devam eden başka bir şehir yok. Sadece İstanbul’da yer altında 20 bin kişi çalışıyor. Bugün Londra Metrosu’nun 480 kilometre olduğunu düşünürsek, 270 kilometre metronun ne anlama geldiği ortaya çıkar. İstanbul’da bin kilometre daha metro ihtiyacımız var. Yapımına başlanacak metroları da dikkate aldığımızda, hedefimiz, önümüzdeki 10 yılda ilave 600 kilometre metro daha yaparak bin kilometreye ulaşmak. Yapımı devam eden 4 metro hattında yıl sonu ya da en geç 2019 başında bitirme sözü aldık. Eminönü-Alibeyköy Tramvayımız da inşallah 31 Aralık itibariyle bitecek. İnşallah bir dava açıp da engelleyen olmaz. Bundan sonra böyle bir şey olursa dava dosyasıyla birlikte ilan edeceğiz." - Taksi̇m Meydanı'ndaki̇ i̇ki̇ cadde yeraltına alınacak