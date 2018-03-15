İBB'nin CHP'li üyesi: Stephen Hawking'in ismi İstanbul'da bir caddeye verilsin

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi. İBB Meclis Üyesi Berke Berter, İBB Meclis'inde yaptığı konuşmada, "Dün, dünyamızı aydınlatan, ışık saçan bir yıldız söndü, Fizik Profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein'dan sonra en popüler bilim adamı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi gününe, Einstein'in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkese tavsiye ettiği gibi de üç çocuk sahibiydi. Çağımızın dehası olan Stephen Hawking’in İstanbul’da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum" dedi.
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
İngiltere'den çok sert açıklama: Rusya çekip gitmeli, çenesini kapamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum