HABER

İBB'nin CHP'li üyesi: Stephen Hawking'in ismi İstanbul'da bir caddeye verilsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi. İBB Meclis Üyesi Berke Berter, İBB Meclis'inde yaptığı konuşmada, "Dün, dünyamızı aydınlatan, ışık saçan bir yıldız söndü, Fizik Profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein'dan sonra en popüler bilim adamı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi gününe, Einstein'in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkese tavsiye ettiği gibi de üç çocuk sahibiydi. Çağımızın dehası olan Stephen Hawking’in İstanbul’da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum" dedi.

Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.