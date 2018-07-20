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İBB'nin yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları" adıyla 21 branşta başlattığı ücretsiz eğitimlere 8 bin 500 çocuk kaydoldu.

İBB'nin yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları" adıyla 21 branşta başlattığı ücretsiz eğitimlere 8 bin 500 çocuk kaydoldu. Basketbol antrenörü Kadir Saygılı, hedeflerinin 10 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 18 Haziran'da "Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları" adıyla başlayan, 6-15 yaş arası çocuklara 21 branşta ücretsiz verilen faaliyetlere şu ana kadar 8 bin 500 çocuk kaydoldu. İstanbul'un 27 ilçesinde 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan eğitimler tüm hızıyla sürerken, İBB'de basketbol antrenörü olarak görev yapan Kadir Saygılı, "Belediyenin okullarımıza yapmış olduğu salonlarda çocuklarımızın spor yapmalarını sağlıyoruz. İstanbul genelinde yaklaşık 8 bin 500 çocuğumuza ücretsiz olarak eğitim vermekteyiz.Burada amacımız çocuklara ücretsiz eğitim vererek spordan faydalandırmak. Spor çocukları sosyalliğe itiyor. Evde oturup bilgisayar başında kalmıyorlar ya da sürekli ellerinde telefonla uğraşmıyorlar. Buraya geldiklerinde aktif bir şekilde arkadaşlarıyla spor yapmış oluyorlar. Kış dönemi için de hedefimiz 10 bin kişiye eğitim vermek" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

İBB'nin yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydolduİBB'nin yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydolduİBB'nin yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydolduİBB'nin yaz okullarına 8 bin 500 çocuk kaydoldu

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