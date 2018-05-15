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İBB'yi işgal girişimi davası yarına ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ile eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un yargılandığı davaya devam edildi.  İstanbul 26.

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA)
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ile eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un yargılandığı davaya devam edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tamamı tutuklu yargılanan sanıklardan bazıları ile sanık avukatları ve müştekilerin avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan tutuklu eski Yüzbaşı Ramazan Ertürk, 15 Temmuz öncesi darbeye ilişkin herhangi bir toplantıya katılmadığını, tutuklu sanıklardan Zeki Demir'e karşı sorumlu olduğunu belirterek, "Ateş emri vermedim, ateş de etmedim. Silahımı emniyete ateş edilmemiş şekilde teslim ettim. Polise ilk teslim olan rütbeli benim. Direndiğime yönelik iddialar iftiradır. Ben askeri elbise giymiş terörist değilim. Askeri değerler üzerinden istismar edilerek kaçınılmaz bir hataya düşürülen askerlerdenim" dedi.

15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLARI HATIRLAMIYOR
Darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan olayları yönetmekle suçlanan eski Kurmay Albay Zeki Demir, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak için kürsüye gittiğinde mahkeme başkanı araya girdi. Başkan Kemal Selçuk Yalçın, sanık Demir'e, soruşturma aşamasında savcılıkta, Sulh Ceza Hakimliği'nde ve mahkemedeki sorgusu sırasında 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları hatırlamadığı yönünde beyanda bulunduğunu hatırlatarak, olayları hatırlayıp hatırlamadığını sordu.
Sanığın o gece yaşanan olayları hala hatırlamadığını beyan etmesi üzerine Başkan Yalçın, sanığın olayları hatırlamadığını gerekçe göstererek yerine oturmasını istedi. Sanık da yerine oturdu. Duruşma yarın avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ile devam edecek.

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