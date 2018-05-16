HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İBB'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI YARINA ERTELENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:40 | Son Güncelleme

  * 14 kişinin şehit olduğu olayları yöneten albay o geceyi hatırlamadığını söyledi.

* 14 kişinin şehit olduğu olayları yöneten albay o geceyi hatırlamadığını söyledi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ile eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un yargılandığı davaya devam edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tamamı tutuklu yargılanan sanıklardan bazıları ile sanık avukatları ve müştekilerin avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan tutuklu eski Yüzbaşı Ramazan Ertürk, 15 Temmuz öncesi darbeye ilişkin herhangi bir toplantıya katılmadığını, tutuklu sanıklardan Zeki Demir'e karşı sorumlu olduğunu belirterek, "Ateş emri vermedim, ateş de etmedim. Silahımı emniyete ateş edilmemiş şekilde teslim ettim. Polise ilk teslim olan rütbeli benim. Direndiğime yönelik iddialar iftiradır. Ben askeri elbise giymiş terörist değilim. Askeri değerler üzerinden istismar edilerek kaçınılmaz bir hataya düşürülen askerlerdenim" dedi.

15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLARI HATIRLAMIYOR
Darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan olayları yönetmekle suçlanan eski Kurmay Albay Zeki Demir, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak için kürsüye gittiğinde mahkeme başkanı araya girdi. Başkan Kemal Selçuk Yalçın, sanık Demir'e, soruşturma aşamasında savcılıkta, Sulh Ceza Hakimliği'nde ve mahkemedeki sorgusu sırasında 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları hatırlamadığı yönünde beyanda bulunduğunu hatırlatarak, olayları hatırlayıp hatırlamadığını sordu.
Sanığın o gece yaşanan olayları hala hatırlamadığını beyan etmesi üzerine Başkan Yalçın, sanığın olayları hatırlamadığını gerekçe göstererek yerine oturmasını istedi. Sanık da yerine oturdu. Duruşma yarın avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ile devam edecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.