IBC'nin hisselerinin tamamı Ülker Bisküvi'ye devredildi

İSTANBUL (AA) - International Biscuits Company'nin (IBC) yüzde 100 hissesi Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'ye devredildi.
Ülker Bisküvi Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "15 Aralık 2017 tarihli özel durum açıklaması ile UB Group Limited'in sahip olduğu International Biscuits Company (IBC) hisselerinin tamamın satın alınmasına karar verilmiş olduğu ve pay devri işlemi için Suudi Arabistan yetkili otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin tamamlanması gerekliliği duyurulmuştu. 23 Mayıs 2018 itibarıyla başvuru ve izin süreçleri tamamlanmış, IBC'nin yüzde 100 hissesi şirketimize devrolmuştur." ifadelerine yer verildi.
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