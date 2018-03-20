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IBM dünyanın en küçük bilgisayarını üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

1 milimetrekare büyüklüğündeki bilgisayar bir tuz kristalinden daha küçük boyutlarda

Amerikan teknoloji şirketi IBM dünyanın en küçük bilgisayarını üretti.

Mashable internet sitesinde yer alan habere göre, IBM dün başlayan IBM Think 2018 Konferansı'nın ilk gününde "dünyanın en küçük bilgisayarı" olarak tanıtılan bir entegre mikro devreyi görücüye çıkardı.

1 milimetreye 1 milimetre ölçülerindeki bilgisayarın IBM bilgisayarında 1990 yılında kullanılan 32 bitlik devre mimarisine sahip olduğu belirtildi. Bir tuz kristalinden daha küçük boyuttaki bilgisayarın birkaç bin transistörden oluşan bir işlemcisinin, SRAM belleğinin, güneş pili hücresinin ve üzerinde bir LED ve foto detektörü olan iletişim ünitesinin bulunduğu kaydedildi.

IBM, mikro çipi tedarik zinciri yönetiminde ürün sahteciliğiyle mücadele için oluşturduğu "şifreli damga" (cryptographic anchor) teknolojisini geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji sayesinde ürün teslimatlarında sahtecilik ve hırsızlık ile düşük kaliteli ve eksik teslimatların önüne geçilmesi öngörülüyor.

IBM'in Araştırma Bölümü Başkanı Arvind Krishna, mikroskobik büyüklükteki bilgisayarların "şifreli damga" işlevinin yakın gelecekte gündelik hayatımızdaki tüm nesne ve cihazların ayrılmaz parçası olacağını belirtti. Krishna, veri işleyebilen ve aktarabilen bu mikro ünitelerin, sistem içindeki her türlü hareket ve transferin veri olarak her noktada aynı şekilde erişilebilir olduğu blok zinciri tarzı yapılara güç vereceğini kaydetti.

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