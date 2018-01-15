İbn Haldun Üniversitesi ile Sudan arasında akademik iş birliği

Şentürk, Japonya'dan ABD'ye kadar birçok üniversiteyle iş birliği halinde olduklarını aktararak, "Bugün de bunlara yenisini ilave etmiş olacağız. Sudan'daki Nileyn Üniversitesiyle iş birliği anlaşması imzalıyoruz. Sudan'ın en büyük ikinci üniversitesi ile iş birliği yapmak hem bizim için hem onlar için faydalı olacak." diye konuştu.

Şu anda öğrencilerin yüzde 37'sinin uluslararası öğrenci olduğunu dile getiren Şentürk, üniversite olarak uluslararası öğrencileri cezbetmeye ve yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği yapmaya çok önem verdiklerini anlattı.

Özellikle Afrika çalışmalarının son derece önemli olduğunu belirten Şentürk, "Afrika kıtasının dünya jeopolitiğinde önemi giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Sudan'ı ziyaret etmişti. Türkiye ile Sudan arasında siyasi, iktisadi, ticari iş birliği daha da artırıldı. Sudan devleti, bir jest olarak oradaki adayı Türkiye'ye tahsis etti. Bu, ilişkilerin ne kadar ileri düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu da Türkiye'nin oradaki insanlar tarafından ne kadar sevildiğini ve takdir edildiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Şentürk, bu sürece kültürel olarak katkı yapabileceklerini anlatarak, Nileyn Üniversitesi'nin de kendilerine başvurarak iş birliği yapmak istediklerini söylediklerini aktardı.

Kendilerinin de bunu büyük bir memnuniyetle kabul ettiklerini dile getiren Şentürk, sosyal bilimler üzerinde çalışan ve araştırmaya önem vereniki üniversitenin, doktora tezlerinin ortak danışmanlarca yönetilmesi, akademisyen ve öğrencilerin değişimi gibi somut iş birlikleri yapacaklarını kaydetti.