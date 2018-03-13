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İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

"İbn Haldun Üniversitesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İslam'ın anlaşılma biçimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı görüşleri ve muradını netleştirmek amacıyla ertesi gün yaptığı açıklamaları, son zamanlarda toplumda oluşan zihin bulanıklığını giderme açısından isabetli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "İbn Haldun Üniversitesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İslam'ın anlaşılma biçimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı görüşleri ve muradını netleştirmek amacıyla ertesi gün yaptığı açıklamaları, son zamanlarda toplumda oluşan zihin bulanıklığını giderme açısından isabetli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dini bilgi derinliğinden yoksun, yaşanılan zamanın dil, söylem ve problemlerini kavrama noktasında yeterli çaba göstermemiş birtakım marjinal gruplarca dini değer ve yargı sınırlarının zorlanması ya da dinin farklı gerekçe ve yollarla istismar edilmesine tepki gösterilmesi, buna karşılık temel referanslara sadakat kaygısını yitirmemiş, dinle hayat arasındaki bağları ve olası gerilimleri giderme noktasında sorumluluk üstlenmesi gereken ilim ve irfan sahibi ulemayı göreve çağırmasının büyük öneminin olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Müslüman bir toplumda din alimlerinin üstlenmesi gereken tarihsel görevin, dinin temel referans dünyasını koruma altına almak ve İslam'ı bilgi/düşünce/içtihat ekseninde tecdit ve ihyaya çalışmak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İslam'ın tüm zaman ve mekanları kuşatan evrenselliği de ancak bu yöntemle sağlanabilir. Gelenekle barışık ve geleneksel mirasımızı hesaba katarak yenilik arayışı, İbn Haldun Üniversitesi'nin 'gelenekli yenilikçilik' sloganıyla başarmaya çalıştığı bir hedeftir. İbn Haldun Üniversitesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İslam'ın anlaşılma biçimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı görüşleri ve muradını netleştirmek amacıyla ertesi gün yaptığı açıklamaları, son zamanlarda toplumda oluşan zihin bulanıklığını giderme açısından isabetli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz."

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Cumhurbaşkanı Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi

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