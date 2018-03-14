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İbn Haldun Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmayla; son dönemde bazı isimlerin kadınlara yönelik sözlerine tepki göstermiş ve din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam'da yeri olmayan içtihatta bulunan kişilerin açıklamalarını 'marjinallik' olarak nitelendirmişti.

İbn Haldun Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmayla; son dönemde bazı isimlerin kadınlara yönelik sözlerine tepki göstermiş ve din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam'da yeri olmayan içtihatta bulunan kişilerin açıklamalarını 'marjinallik' olarak nitelendirmişti. Erdoğan bu kişileri 'İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz' diye tanımlamıştı. Ancak Cumhurbaşkanının bu açıklamalarının ardından kamuoyunda olumlu ve olumsuz tepkiler oluşmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarına bir destekte de İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden geldi. Üniversitenin "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlıklı açıklaması şöyle:

"İbn Haldun Üniversitesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İslam’ın anlaşılma biçimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı görüşleri ve muradını netleştirmek amacıyla ertesi gün yaptığı açıklamaları, son zamanlarda toplumda oluşan zihin bulanıklığını giderme açısından isabetli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızca, dini bilgi derinliğinden yoksun, yaşadığımız zamanın dil, söylem ve problemlerini kavrama noktasında yeterli çaba göstermemiş birtakım marjinal gruplarca dini değer ve yargı sınırlarının zorlanması ya da dinin farklı gerekçe ve yollarla istismar edilmesine tepki gösterilmesi, buna karşılık temel referanslara sadakat kaygısını yitirmemiş, dinle hayat arasındaki bağları ve olası gerilimleri giderme noktasında sorumluluk üstlenmesi gereken ilim ve irfan sahibi ulemayı göreve çağırması büyük önemi haizdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Müslüman bir toplumda din âlimlerinin üstlenmesi gereken tarihsel görev, dinin temel referans dünyasını koruma altına almak ve İslam’ı bilgi, düşünce, içtihat ekseninde tecdit ve ihyaya çalışmaktır. İslam’ın tüm zaman ve mekânları kuşatan evrenselliği de ancak bu yöntemle sağlanabilir. Gelenekle barışık ve geleneksel mirasımızı hesaba katarak yenilik arayışı, İbn Haldun Üniversitesinin “gelenekli yenilikçilik” sloganıyla başarmaya çalıştığı bir hedeftir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi"

(FOTOĞRAF)

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