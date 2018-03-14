İbn Haldun Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmayla; son dönemde bazı isimlerin kadınlara yönelik sözlerine tepki göstermiş ve din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam'da yeri olmayan içtihatta bulunan kişilerin açıklamalarını 'marjinallik' olarak nitelendirmişti. Erdoğan bu kişileri 'İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz' diye tanımlamıştı. Ancak Cumhurbaşkanının bu açıklamalarının ardından kamuoyunda olumlu ve olumsuz tepkiler oluşmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarına bir destekte de İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden geldi. Üniversitenin "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlıklı açıklaması şöyle:

"İbn Haldun Üniversitesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İslam’ın anlaşılma biçimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı görüşleri ve muradını netleştirmek amacıyla ertesi gün yaptığı açıklamaları, son zamanlarda toplumda oluşan zihin bulanıklığını giderme açısından isabetli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.