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İbn Haldun Üniversitesi’nden Cumhurbaşkanına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması ile ilgili değerlendirme yaptı.İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması ile ilgili değerlendirme yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi’nden Cumhurbaşkanına destek

İbn Haldun Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması ile ilgili değerlendirme yaptı.
İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması ile ilgili değerlendirme yaptı. İbn Haldun Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İslam’ın anlaşılma biçimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı görüşleri ve muradını netleştirmek amacıyla ertesi gün yaptığı açıklamaları, son zamanlarda toplumda oluşan zihin bulanıklığını giderme açısından isabetli bulunduğunu kaydeden kurumum açıklaması şöyle:
“Cumhurbaşkanımızca, dini bilgi derinliğinden yoksun, yaşadığımız zamanın dil, söylem ve problemlerini kavrama noktasında yeterli çaba göstermemiş birtakım marjinal gruplarca dini değer ve yargı sınırlarının zorlanması ya da dinin farklı gerekçe ve yollarla istismar edilmesine tepki gösterilmesi, buna karşılık temel referanslara sadakat kaygısını yitirmemiş, dinle hayat arasındaki bağları ve olası gerilimleri giderme noktasında sorumluluk üstlenmesi gereken ilim ve irfan sahibi ulemayı göreve çağırması büyük önemi haizdir.
Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Müslüman bir toplumda din âlimlerinin üstlenmesi gereken tarihsel görev, dinin temel referans dünyasını koruma altına almak ve İslam’ı bilgi/düşünce/içtihat ekseninde tecdit ve ihyaya çalışmaktır. İslam’ın tüm zaman ve mekânları kuşatan evrenselliği de ancak bu yöntemle sağlanabilir. Gelenekle barışık ve geleneksel mirasımızı hesaba katarak yenilik arayışı, İbn Haldun Üniversitesinin ’gelenekli yenilikçilik’ sloganıyla başarmaya çalıştığı bir hedeftir".

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